Gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski odejdzie z klubu? Zaskakujące doniesienia

Stysiak w zespole Fenerbahce Opet Stambuł występuje od 2023 roku. Reprezentanta Polski z tureckim zespołem zdążyła już sięgnąć po mistrzostwo kraju, a także Puchar Turcji. Mimo to według doniesień medialnych Stysiak już niedługo może przenieść się do innego zespołu. Taką informację podali dziennikarze portalu "voleybolmagazin.com".

Jak donoszą tureckie media, reprezentantka Polski ma być niezadowolona ze swojej funkcji w zespole. Stysiak pełni obecnie w drużynie ze Stambułu rolę zmienniczki. Sezon rozpoczęła co prawda jako podstawowa zawodniczka, ale wszystko zmieniło się wraz z przyjściem do klubu Melissy Vargas. Kubanka z tureckim paszportem - ściągnięta jako gwiazda ligi - szybko wskoczyła do pierwszego składu. Vargas ma zostać w ekipie Fenerbahce Opet Stambuł na dłużej. Według doniesień właśnie przez to Stysiak chce odejść z tureckiego zespołu.

Warto jednak przypomnieć, że niedawno reprezentantka Polski w wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu Onet" została zapytana, czy czuje żal w związku z tym, że jest obecnie rezerwową.

- Nie, nie czuję żalu, a poza boiskiem jesteśmy z Melissą bardzo dobrymi koleżankami. Do tej pory był to mój najlepszy sezon pod względem siatkarskim, prywatnym i psychologicznym. Rozegrałam ponad 20 meczów, a jako zespół utrzymywałyśmy się na pierwszym miejscu w tabeli ligi tureckiej. Przez ten czas to ja występowałam w szóstce i wytrzymywałam presję, a trener, klub i zawodniczki obdarzali mnie zaufaniem - odpowiedziała Polka.

Teraz jednak Stysiak na pewno skupia się na zbliżających się spotkaniach reprezentacyjnych. Polskie siatkarki rozpoczną sezon meczami kontrolnymi z Holandią, które rozegrają 9 i 10 maja w Bielsku-Białej. Już kilka dni później, bo 14 maja Polki rozpoczną w tureckiej Antalyi rywalizację w Lidze Narodów. Faza finałowa VNL 2024 będzie rozegrana w Bangkoku w Tajlandii (20–23 czerwca). Najważniejszą tegoroczną imprezą będą igrzyska w Paryżu, które odbędą się w dniach 26 lipca – 11 sierpnia. Kobieca reprezentacja Polski zagra w olimpijskim turnieju po raz pierwszy od 16 lat.