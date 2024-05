Jastrzębski gotowy na Trentino! "Będziemy agresywni"

Już w niedzielę 5 maja Jastrzębski Węgiel zagra w finale Ligi Mistrzów przeciwko Trentino Volley. Polski zespół we czwartek wyleciał do tureckiej Antalyi, gdzie odbędzie się decydujące starcie. - Wyjdziemy na parkiet skupieni, agresywni, naładowani (…) - przekonuje Tomasz Fornal w rozmowie z Polsatem Sport.

Jastrzębianie jeszcze kilka dni temu rywalizowali o mistrzostwo Polski, pokonując w finale PlusLigi ekipę Aluron CMC Warty Zawiercie. Drużyna z Górnego Śląska okazała się lepsza i w doskonałych nastrojach wybierze się nad Bosfor. Czasu na świętowanie nie było jednak zbyt wiele, podobnie jak na przygotowanie się do finału.

- Trening wyglądał naprawdę dobrze. Mam wrażenie, że najlepiej od miesiąca, więc jedziemy w pełni naładowani. Troszkę poświętowaliśmy i odpoczęliśmy. Cel jest jeden - skwitował Fornal w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim tuż przed wylotem.

Teoretycznie faworytami wydają się być jastrzębianie, którzy nie tylko zagrają drugi rok z rzędu w finale Ligi Mistrzów, ale znakomicie zaprezentowali się na krajowym podwórku, czego nie można powiedzieć o siatkarzach Trentino, którzy sensacyjnie odpadli w półfinale fazy play-off i ostatecznie zajęli czwarte miejsce.

- Trentino nie zdobyło mistrzostwa, fazę play-off zagrało średnio, ale finał Ligi Mistrzów to jest tylko jeden mecz, więc wydaje mi się, że nie ma co podchodzić do niego z nastawieniem, że samo się wygra i że jesteśmy mistrzami Polski, a im źle poszły play-offy, więc zdobędziemy tytuł bez problemu. Wyjdziemy na parkiet skupieni, agresywni, naładowani, a jeżeli zagramy, tak jak potrafimy, to wydaje mi się, że wszystko mamy w naszych rękach - zaznaczył reprezentant Polski.

Cała rozmowa Tomasza Swędrowskiego z Tomaszem Fornalem w załączonym materiale wideo.