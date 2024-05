Gwiazda reprezentacji Polski zostaje w ZAKSIE! Klub właśnie to ogłosił

- Z radością informujemy, że również w sezonie 2024/2025 grą kędzierzynian pokieruje rozgrywający Marcin Janusz - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Rozgrywający reprezentacji Polski trafił do ZAKSY w 2021 roku. To właśnie on kierował grą drużyny, która sięgnęła m.in. po drugi i trzeci triumf w Lidze Mistrzów. Ma też na koncie dwa Puchary Polski, Superpuchar oraz mistrzostwo Polski.

To kolejne dobre wiadomości dla fanów ZAKSY po nieudanym sezonie, w którym klub zajął dziesiąte miejsce. Wcześniej kędzierzynianie ogłosili pozostanie Davida Smitha oraz Erika Shojiego.

Z dniem 30 czerwca ZAKSA straci także sponsora tytularnego - Grupę Azoty.

