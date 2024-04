Jednak zostaje! Ważna decyzja ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

W lutym z funkcji prezesa został odwołany Piotr Szpaczek. Jego obowiązki tymczasowo przejęła Jadwiga Cichoń. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 kwietnia została ona powołana na Prezesa Zarządu.

Zobacz także: Jest decyzja polskiej spółki. Wiemy, jaki los czeka gigantów siatkówki

Wcześniej - w latach 2013–19 - Jadwiga Cichoń była członkiem Rady Nadzorczej ZAKSA S.A., pełniąc funkcję sekretarza Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego.

Prezes Zarządu ZAKSA S.A. z optymizmem patrzy w przyszłość.

– Jestem zaszczycona i dziękuję za zaufanie, rozpoczynam tę misję z pokorą i ogromnym zaangażowaniem. Wiem, jak duży jest potencjał ZAKSY. To Klub o ugruntowanej pozycji, ogromnej renomie. Mamy solidne fundamenty, wypracowane przez 30 lat historii Klubu. To filary na których możemy się oprzeć tworząc przyszłość ZAKSY. Dołożę wszelkich starań by ta była stabilna. Przede mną duża odpowiedzialność, wyzwanie, ale też spore możliwości. Jestem otwarta na współpracę wszystkich zaangażowanych w życie naszego klubu. Przed nami dużo pracy, jednak wierzę, że czeka nas jeszcze wiele wspólnych sportowych emocji i kolejne sukcesy – przyznała Jadwiga Cichoń.

Od 30 czerwca nie będzie obowiązywać umowa sponsorska między Grupą Azoty a ZAKSA S.A. Mimo tego - jak poinformował klub - start zespołu z Kędzierzyna-Koźla w PlusLidze w sezonie 2024/25 nie jest zagrożony.