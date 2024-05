Wystarczyły dwa mecze! Walka o brązowy medal w Tauron 1. Lidze siatkarzy rozstrzygnięta

BKS Visła Proline Bydgoszcz pokonała Bogdankę Arkę Chełm 3:0 w drugim meczu o trzecie miejsce w Tauron 1. Lidze siatkarzy. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw, a bydgoszczanie wygrali ją 2—0.

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze z Chełma (2:6), ale gospodarze odrobili straty (14:14), a w końcówce przejęli inicjatywę. Lepiej prezentowali się w polu serwisowym, popełniali mniej błędów i w efekcie pewnie wygrali 25:21.

W drugiej odsłonie gra obu ekip nadal falowała, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk (8:5, 11:14). Przyjezdni mieli kontakt jeszcze przy stanie 23:22, ale dwa ostatnie punkty zgarnęli siatkarze BKS. Błąd rywali w polu zagrywki i punktowy blok dały im zwycięstwo 25:22.

Siatkarze z Bydgoszczy dość szybko uzyskali przewagę w trzecim secie (10:6, 13:7). Goście zmniejszyli różnicę (13:11), ale seria dobrych zagrywek Pawła Cieślika pozwoliła ekipie BKS odskoczyć (19:13) i zapewniła spokojną końcówkę. Błędy rywali dały gospodarzom ostatnie punkty w tym spotkaniu (25:17).

Nagrodę MVP za to spotkanie otrzymał Damian Czetowicz (11/22 = 50% skuteczności w ataku + 1 as). BKS Visła Proline Bydgoszcz wygrała rywalizację do dwóch zwycięstw 2—0 i zajęła trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji Tauron 1. Ligi siatkarzy. W wielkim finale rywalizują MKS Będzin i BBTS Bielsko-Biała.

Mecze o 3. miejsce w Tauron 1 Lidze 2024:

Arka[2] – BKS[4] 0—2

2024-05-01: Bogdanka Arka Chełm – BKS Visła Proline Bydgoszcz 2:3 (21:25, 25:16, 19:25, 25:21, 13:15)

2024-05-04: BKS Visła Proline Bydgoszcz – Bogdanka Arka Chełm 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).

