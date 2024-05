Bryl i Łosiak zagrają o ćwierćfinał w Brasilii

Rywale Polaków w pierwszym dniu doznali dwóch porażek, przegrywając z brazylijską parą Evandro/Arthur 2-0, a z amerykańskim duetem Crabb/Brunner w tie-breaku. Polacy mieli na swoim koncie zwycięstwo 2-0 nad reprezentantami USA i porażkę do zera nad reprezentantami gospodarzy.

Od początku meczu Anglicy grali bardzo dynamicznie, a w bloku świetnie prezentował się Joaquin Bello. To właśnie za jego sprawą rywale Polaków wyszli na prowadzenie 5-3. Polacy mieli problem z odnalezieniem swojego rytmu. Chociaż Michał Bryl w tym secie dwukrotnie punktował w bloku, przewaga rywali rosła (12-8). Nasi zawodnicy starali się gonić wynik, ale nawet gdy nieco zmniejszali dystans (13-12), Anglicy błyskawicznie odpowiadali. Dodatkowo nasza para popełniała nieco więcej błędów. Wykorzystując drugą piłkę setową Joaquin Bello zamknął pierwszą partię 21-18, blokując Bartosza Łosiaka.



Do stanu 5-5 w drugiej partii obie pary szły punkt za punkt, jednak atak Javiera Bello i kolejny blok Joaquina (7 bloków w tym spotkaniu) dały im prowadzenie 7-5, które następnie wzrosło do 12-8. Anglicy kontynuowali dynamiczną grę i pewnie zmierzali do zwycięstwa w dwóch setach, które stało się faktem po ataku Javiera Bello 21-17.

Michał Bryl zdobył w tym spotkaniu 23 punkty (21 ataków, 2 bloki), Bartosz Łosiak zapisał na swoim koncie 6 ataków. Polacy podobnie jak Anglicy i Amerykanie zakończyli fazę grupową z bilansem jednej wygranej i dwóch porażek, kończąc na 3. miejscu w Grupie D. W sobotę zagrają w Rundzie 12.

