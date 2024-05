Krzepiące słowa gwiazd Jastrzębskiego Węgla przed finałem Ligi Mistrzów. "Jesteśmy z tego niesamowicie dumni"

Trudne półfinały i finały PlusLigi zahartowały nas i dobrze przygotowały drużynę na ewentualne problemy w finale Ligi Mistrzów - mówią siatkarze Jastrzębskiego Węgla. - Ten rok pokazał, że nasz zespół dojrzał do tego stopnia, że w najtrudniejszych momentach wszyscy braliśmy się w garść i razem potrafiliśmy je udźwignąć. Jesteśmy z tego niesamowicie dumni i uważamy, że to dla nas niezła "zaliczka" na niedzielny mecz - podkreślił Jurij Gładyr.

W przeddzień finału siatkarskiej Champions Ligi, w którym Jastrzębski Węgiel zmierzy się z włoskim Itasem Trentino, siatkarze mistrza Polski rozmawiali w Antalyi z dziennikarzem Polsatu Sport Marcinem Lepą. Gładyr, Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Rafał Szymura zgodnie mówili, że do walki z Itasem dobrze przygotowały ich zacięte boje, jakie w ostatnich tygodniach stoczyli w PlusLidze z Asseco Resovią Rzeszów i Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Przypomnijmy - w półfinałach jastrzębianie pokonali Resovię na wyjeździe 3:2, natomiast w rewanżu u siebie przegrywali 1:2 w setach i 15:21 w czwartej partii. Zdołali jednak wyjść z tej zdawałoby się beznadziejnej sytuacji i wywalczyć awans do finału. Rywalizację o złoto rozpoczęli od wygranej 3:0 w Zawierciu, potem na własnym boisku przegrali 1:3, ale w decydującym spotkaniu to oni zwyciężyli po czterosetowej walce.

- Boje, które stoczyliśmy, bardzo nas zahartowały. W poprzednich latach jak na boisku działo się coś złego, dalej próbowaliśmy walczyć, ale to już nie było to. Rozsypywaliśmy się i przegrywaliśmy finały. Ten rok pokazał, że nasz zespół dojrzał do tego stopnia, że w najtrudniejszych momentach wszyscy braliśmy się w garść i razem potrafiliśmy je udźwignąć. Jesteśmy z tego niesamowicie dumni i uważamy, że to niezła "zaliczka" dla nas na niedzielny mecz - powiedział Polsatowi Sport Gładyr, najbardziej doświadczony gracz Jastrzębskiego Węgla.

- Zdajemy sobie sprawę, w jakim okresie jest Trentino, ale skupiamy się na swojej grze. Co by się w finale nie działo, będziemy trzymali rękę na pulsie i damy z siebie wszystko, żeby wynik był dla nas korzystny - zapewnił 39-letni środkowy bloku.

- Play-offy były dla nas niezłym rollercoasterem. Wydaje mi się, że dobrze nas przygotowały na problemy w finale - wtórował starszemu koledze Tomasz Fornal. - Bardzo możliwe, że takie problemy się pojawią. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, ale jesteśmy na nie gotowi i sądzę, że poradzimy sobie z nimi w ciągu jednego, dwóch punktów i wrócimy do swojej dobrej gry.

- W ubiegłym roku przeszliśmy przez fazę play-off PlusLigi jak burza, bez większych problemów zdobyliśmy mistrzostwo. Myślę, że w tym sezonie całościowo play-offy dały naszej drużynie dużo, dużo więcej - dodał gwiazdor Jastrzębskiego Węgla w rozmowie z Marcinem Lepą.

Popiwczak zaznaczył, że choć teoretycznie Trentino jest ostatnio w dołku (rozgrywki ligi włoskiej finałowi rywale jastrzębian zakończyli na czwartym miejscu), posiada w składzie wielu świetnych zawodników i na pewno postawi w niedzielę trudne warunki. - Natomiast my z takimi warunkami od kilku tygodni mierzymy się cały czas. Jestem przekonany, że będziemy gotowi - powiedział.

- Półfinały i finał bardzo wzmocniły nasz mental - stwierdził Rafał Szymura. - Widać, że jesteśmy trudną drużyną do ogrania. Jesteśmy też w dobrej formie i dobrej myśli - dodał przyjmujący mistrzów Polski.

Wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel - Itas Trentino rozpocznie się w niedzielę 5 maja o godzinie 16:00. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport