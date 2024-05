Zagłębie Lubin miało przed sezonem wysokie ambicje. Zatrudnienie Waldemara Fornalika, a do tego kilka ciekawych transferów sprawiło, że kibice "Miedziowych" mieli rozbudzone apetyty. Niestety - wraz z upływem kolejnych miesięcy trzeba było rewidować oczekiwania.

Obecnie zespół znajduje się w środku tabeli. Spadek raczej mu nie grozi, ale lubinianie nie mają też co myśleć o europejskich pucharach. Co innego Raków, który wciąż ma o co walczyć. Mistrzowie Polski musieliby mieć mnóstwo szczęścia, aby obronić tytuł, ale jeżeli chodzi o kwalifikację do europejskich rozgrywek, wszystko jest w ich rękach.

Pierwszym krokiem powinno być zwycięstwo z Zagłębiem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.