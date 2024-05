Drużyna trenera Vukovica uciekła od strefy spadkowej po wygranych z Zagłębiem Lubin, Pogonią Szczecin i Wartą Poznań po 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski bez ogródek. Uderzył się w pierś

- Zwycięstwo zawsze dodaje pewności siebie każdemu zawodnikowi i całej drużynie. Musi być jednak w dalszym ciągu również pokora, powaga i koncentracja – zaznaczył.

W niedzielę na pewno nie zagra napastnik Piasta Fabian Piasecki, który potrzebuje jeszcze czasu, by się wyleczyć. Jest za to duża szansa na powrót do gry innego rekonwalescenta - Hiszpana Jorge Felixa.

- Wiemy, że o trzy punkty będzie bardzo ciężko. W tym roku w Kielcach wygrał tylko Raków Częstochowa. Pozostałe drużyny remisowały tam lub przegrywały i to nieprzypadkowo, bo Korona była od nich lepsza zdecydowanie lub niewiele – dodał szkoleniowiec odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Podkreślił, że miejsca w tabeli obu drużyn (Piast 9, Korona 16) są nieadekwatne do prezentowanej gry.

- Korona – obok nas – to najbardziej poszkodowany zespół w ekstraklasie, jeśli chodzi o dysproporcję między punktami, które powinna zdobyć zgodnie z tym, co prezentuje od początku sezonu, a faktycznym dorobkiem. Piłka była wobec nas mocno niesprawiedliwa, z tym że sytuacja kielczan jest jeszcze trudniejsza – ocenił.

Zaznaczył, że powiedział swoim graczom, iż niedzielny rywal jest dużo lepszy, niż to, co pokazuje tabela.

- Problemem kieleckiej ekipy jest to, że nikt nie będzie pamiętał, że powinna mieć teraz spokojnie 40 punktów (ma 31). Liczy się jednak stan faktyczny, czyli miejsce spadkowe i ciężka walka o utrzymanie – podsumował Vukovic.



Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

PAP