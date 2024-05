O Warcie w ostatnich dniach było głośno, ale nie ze względu na wyniki. Drużyna w przyszłym sezonie ma rozgrywać mecze ekstraklasy w Poznaniu na Enea Stadionie, bo taki wymóg postawiła Komisja ds. licencji klubowych PZPN. Obecnie trwają negocjacje dotyczące wynajmu obiektu między władzami klubu, a operatorem stadionu. "Zieloni" natomiast muszą najpierw utrzymać się w ekstraklasie, bowiem ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko trzy punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Kto chce zdobyć mistrzostwo Polski? Wpadka Jagiellonii Białystok!

Warciarze po dwóch zwycięstwach z rzędu przegrali tydzień temu w Gliwicach z Piastem 0:2, prezentując się bardzo przeciętnie. Trener Szulczek, który po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu, zapewnił, że porażka w żaden sposób nie wpłynęła na morale zespołu.

- Atmosfera w drużynie jest dobra. To, czy przegrywamy, czy wygrywamy mecz nie ma znaczenia. Owszem, wynik może mieć wpływ na nasz nastrój dzień po spotkaniu, ale nie po kilku. Staramy się utrzymywać dobrą energię i atmosferę przez cały czas. To nie rezultat ostatniego meczu ma decydować o tym, jak funkcjonujemy. Tym bardziej, że kilka dni później mamy kolejny mecz. Zawsze wyciągamy wnioski, ale kluczowa jest koncentracja przed tym, co nas czeka – mówił szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Warciarze w najbliższej kolejce zmierzą się w Widzewem, z którym w pierwszej rundzie na wyjeździe wygrali 1:0. Poznaniacy wygrali jednak szczęśliwie, bowiem to łodzianie byli stroną dominującą w tym spotkaniu.

- Na pewno oczekuję Warty ułożonej, na lepszym poziomie decyzyjności niż to miało miejsce w Łodzi podczas naszego pierwszego meczu. Bardzo chciałbym jednak, żeby podobnym wynikiem zakończyło się to spotkanie. Musimy poprawić rzeczy, które nie funkcjonowały też w meczu z Piastem"– tłumaczył opiekun Warty.

Łodzianie są jedną z najlepiej punktujących drużyn w rundzie wiosennej. Szulczek nie ukrywa, że to zasługa m.in. golkipera Rafała Gikiewicza, który jest jednym z najmocniejszych punktów najbliższego rywala.

- Jak każdemu bramkarzowi zdarzy się podjąć lepszą czy gorszą decyzję, ale w mojej opinii, to najlepszy bramkarz w lidze i nie ma przypadku w tym, że wcześniej grał Bundeslidze. Szczególnie mocnym jego punktem jest gra nogą. Dopóki nie grał Gikiewicz, Daniel Myśliwiec był solidnym trenerem, a po jego przyjściu do Widzewa, jest teraz już topowym szkoleniowcem ekstraklasy. To widać też po tym, jak punktuje Widzewem, gdy Gikiewicz stanął między słupkami. Osobiście, wolałbym go… nie oglądać w niedzielnym meczu – podsumował trener poznańskiego zespołu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

PAP