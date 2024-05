To już pewne! Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla ogłosił, gdzie zagra w kolejnym sezonie

Ostatnie dni to dla Patry'ego czas wielkich emocji. Po raz pierwszy w karierze zdobył mistrzostwo kraju, a teraz ma okazję "dołożyć" do tego triumf w wielkim finale Ligi Mistrzów. By tak się stało, siatkarze Jastrzębskiego Węgla muszą w niedzielne popołudnie wygrać z Itas Trentino.

To dla Francuza jednak słodko-gorzki czas, bowiem starcie z włoskim gigantem będzie jego ostatnim meczem w barwach "Pomarańczowych". Atakujący wielokrotnie podkreślał, że chciałby pozostać w zespole, jednak od jakiegoś czasu wiadomo, że tak nie będzie. Powodem mają być limity obcokrajowców. Nieoficjalnie mówi się też, że miejsce Patry'ego zajmie Łukasz Kaczmarek.

Gdzie zatem zagra ten utalentowany zawodnik? Od dłuższego czasu szeptano o Turcji, a teraz można napisać to już oficjalnie: w przyszłym sezonie Patry będzie bronił barw Galatasaray, czwartej drużyny tegorocznej fazy play-off Efeler Ligi.

- Nie będę ukrywał, że wiele osób nie rozumie tego wyboru, dostałem wiele wiadomości od ludzi, którzy chcą, żebym został. Jest to dla mnie okazja, aby powiedzieć, że kibice przywitali mnie bardzo ciepło i że atmosfera na polskich stadionach jest po prostu niesamowita - powiedział Patry w rozmowie z Francuską Federacją Siatkówki.

Gdy atakujący pojawiał się w klubie, niewielu przypuszczało, że aż tak dobrze "wpisze" się w jego filozofię. A on na boisku zaczął radzić sobie świetnie, zwłaszcza w duecie z rozgrywającym Benjaminem Toniuttim. Jak sam zresztą podkreślał, to właśnie kolega namawiał go do podpisania kontraktu.

- Chciałbym podziękować Tottiemu, który ułatwił mi przyjście do klubu, zaaklimatyzowanie się i zaangażowanie w grę. Bardzo na mnie polegał i dał mi dużo pewności siebie. W końcu mogłem być prawdziwym Jeanem Patrym, podczas gdy w Mediolanie byłem znacznie bardziej ograniczony pod względem tego, co mogłem zrobić. Niekoniecznie na mnie liczono, byłem bardziej widzem niż aktorem. W tym roku byłem głównym graczem - dodał atakujący.

Wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel - Itas Trentino odbędzie się w niedzielę. Początek o godzinie 16:00. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.