Czołowy niemiecki klub siatkarski ogłosił nowego trenera. To Polak

Swaczyna zastąpi we Friedrichshafen doświadczonego Australijczyka Marka Lebedwa, który pożegnał się z zespołem po trzech latach pracy. 35-letni polski trener w ostatnim czasie prowadził Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W sezonie 2023/2024 zakończył z nią rozgrywki PlusLigi na dziesiątym miejscu. Pierwszym szkoleniowcem klubu z Opolszczyzny został w styczniu tego roku, po zwolnieniu Tuomasa Sammelvuo. Wcześniej przez pięć lat pełnił rolę asystenta kolejnych trenerów ZAKSY - Nikoli Grbicia, Gheorghe Cretu oraz wspomnianego Sammelvuo. Od 2022 roku jest w sztabie Grbicia w reprezentacji Polski.

Podjęcie pracy w VfB oznacza dla Swaczyny powrót nad Jezioro Bodeńskie po pięcioletniej przerwie. W latach 2017-2019 był on asystentem ówczesnego pierwszego szkoleniowca Friedrichshafen, Vitala Heynena. W tej roli trzykrotnie zdobył srebrny medal mistrzostw Niemiec.

- Czasami opuszczając jakieś miejsce wiesz, że kiedyś do niego wrócisz - powiedział Swaczyna w rozmowie z klubowymi mediami VfB Friedrichshafen. - Zawsze byliśmy w kontakcie. Znam miasto i klub, nawet jeśli kilka rzeczy wygląda dziś inaczej, niż kiedyś. To wielki zaszczyt, że mogę być głównym trenerem Friedrichshafen, ale też wielka odpowiedzialność. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć - podkreślił.

- Adam jest sumiennie pracującą osobą, z dużą wiedzą o siatkówce - scharakteryzował nowego trenera wicemistrzów Niemiec dyrektor zarządzający klubu Thilo Spaeth-Westerholt. - Mieliśmy dobrych kandydatów, ale Adam przekonał nas swoimi pomysłami. Wszystkie dobrze do nas pasują - zaznaczył. W wypowiedzi dla klubowych mediów Spaeth-Westerholt stwierdził też, że choć Swaczyna do tej pory był głównie trenerem-asystentem, pracował z takimi postaciami, jak Heynen, Sammelvuo, Cretu i Nikola Grbić. - To doświadczenie, w połączeniu z jego wizją siatkówki, jest tym, czego szukaliśmy - powiedział.

Jak informuje strona internetowa VfB, Swaczyna pojawi się w klubie w sierpniu. Wcześniej będzie wypełniał obowiązki asystenta Grbicia w reprezentacji Polski, a graczom niemieckiego klubu będzie przekazywał indywidualne plany treningowe.

VfB Friedrichshafen to trzynastokrotny mistrz Niemiec oraz siedemnastokrotny zdobywca krajowego pucharu. W galerii trofeów ma także zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Mistrzów (w 2007 roku).

Ostatni tytuł mistrzowski klub z Badenii-Wirtembergii, z położonego nad wspomnianym Jeziorem Bodeńskim 60-tysięcznego miasta, wywalczył w roku 2015. Od tego czasu VfB zdobyło osiem kolejnych srebrnych medali Bundesligi, za każdym razem przegrywając w finale rozgrywek z Berlin Recycling Volleys

W finałach sezonu 2023/2024 VfB po pięciomeczowej serii uległo berlińczykom 2-3. Zawodnikami Friedrichshafen w niedawno zakończonych rozgrywkach byli dwaj polscy siatkarze - Michał Superlak oraz Jan Fornal. Ten pierwszy otrzymał tytuł najbardziej wartościowego gracza Bundesligi.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport