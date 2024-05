Rozstaje się z PlusLigą i przechodzi do Włoch. To już pewne!

Medei trafił do Rzeszowa przed sezonem 2022/2023. Z Resovią sięgnął najpierw po brązowy medal w PlusLidze i tym samym awansował z nią do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

W kolejnym sezonie wydawało się, że siatkarze ze stolicy Podkarpacia będą w stanie zanotować kolejny progres na krajowym podwórku. Długo piastowali czołowe lokaty w tabeli, ale ostatecznie znaleźli się poza podium, co zostało odebrane jako rozczarowanie.

- Generalnie, patrząc na cały sezon, nie jestem z niego zadowolony, ponieważ zbyt wiele czasu zajęło nam wejście na optymalne obroty, a do tego ten brak szczęścia na finiszu - przyznał Medei w rozmowie z Polsatem Sport.

Na pocieszenie Resovia wygrała w tym sezonie Puchar CEV, co jednak nie do końca spełniło oczekiwania kibiców. Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek Medei w rozmowie z włoskimi mediami zasugerował, że chciałby wrócić do ojczyzny. Potwierdził to również w rozmowie z nami.

- Wracam do Włoch. Kocham Polskę, kocham Plusligę. Kibice są wspaniali. Kocham to, jak Polska żyje siatkówką. Czułem się tu naprawdę świetnie i kto wie, być może wrócę jeszcze do was. To było dla mnie znakomite doświadczenie - mówił pod koniec kwietnia.

W poniedziałek 6 maja klub z Rzeszowa oficjalnie potwierdził, że Medei przestał pełnić funkcję szkoleniowca Resovii.

- Dziękujemy Giampaolo za jego pracę w naszym klubie. W trakcie dwóch lat współpracy Giampaolo dał się poznać jako świetny człowiek i bardzo dobry trener. Choć wszyscy liczyliśmy na poprawę ubiegłorocznego wyniku w PlusLidze, to z pewnością zapamiętamy historyczny triumf naszego klubu w Pucharze CEV oraz powrót w ubiegłym sezonie, po siedmiu latach przerwy, na podium PlusLigi – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Wiadomo już, że 50-letni trener od nowego sezonu będzie pracował w Cucine Lube Civitanova. Z włoskim gigantem był związany w sezonie 2017/2018, sięgając po wicemistrzostwo kraju oraz srebro w Lidze Mistrzów.

Resovia nie poinformowała jeszcze, kto będzie zastępcą Medeiego.