Wymęczone zwycięstwo Pogoni. Szczecinianie tuż za podium Ekstraklasy

Czy piłkarze Pogoni zdołają się otrząsnąć po blamażu w finale Pucharu Polski? Czy zdołają przełamać passę Puszczy, która nie przegrała siedmiu kolejnych meczów (od 2 marca zanotowała dwa zwycięstwa i pięć remisów)? Co zmieni Jens Gustafsson, by jego zespół zdołał zdominować rywali? Odpowiedzi na te pytania fani "Dumy Pomorza" starali się przez pierwszy kwadrans znaleźć w zupełnym milczeniu. Odezwali się tylko na moment: w 10. minucie okrzykiem "Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski" wsparli klubową legendę, walczącą z ciężką chorobą, przed kolejną imprezą, która ma być zorganizowana w celu zebrania środków na jego leczenie. Protest kibicowski zakończył się w 15. minucie meczu.

Szkoleniowiec "Portowców" dokonał w porównaniu do meczu z Wisłą Kraków kilku zmian w składzie. Na ławce posadził Leo Borgesa, który był głównym winnym utraty gola na wagę porażki w Pucharze Polski. Do środka obrony wrócił Benedikt Zech. Ponadto w podstawowej jedenastce wyszło dwóch młodzieżowców. Nie wiadomo, czy był to jego autorski pomysł, czy decyzja mająca ograniczyć karę za niewypełnienie limitu gry młodych piłkarzy.

Trener Puszczy Tomasz Tułacz był natomiast zmuszony do przebudowy swojej defensywy. Za karki pauzować musieli Artur Craciun i Michał Koj. Zastąpili ich Tomasz Wojcinowicz i Jakub Bartosz.

Mecz przypominał starcie Pogoni z Wisłą. Goście z Małopolski nie zamierzali się na stadionie przy ul. Twardowskiego wyłącznie bronić i od początku zaczęli agresywnie. Jednak pierwsi doskonałą sytuację mieli gospodarze. W 10. minucie Efthymis Koulouris główkował z 6. metra, ale Oliwier Zych doskonale zachował się na linii bramkowej. Kwadrans później kopia tej sytuacji była po drugiej stronie boiska - tym razem strzelał Jakub Bartosz, a bronił Valentin Cojocaru.

Druga połowa rozpoczęła się od groźnego uderzenia Adriana Przyborka, ale 17-latek trafił tylko w boczna siatkę. W 53. minucie szczecińska młodzież rozprowadziła akcję, po której Pogoń objęła prowadzenie. Marcel Wędrychowski doskonale zauważył na lewym skrzydle Przyborka, a ten – jak w Warszawie – zaliczył bezpośrednią asystę, dogrywając do Leo Kutrisa, który najpierw piłkę przyjął, a potem, obracając się, pewnie trafił do siatki.

Do końca meczu żadnej z drużyn już się nie udało stworzyć dogodnej sytuacji do zmiany wyniku. Lepiej wyglądali gospodarze, a kontry gości kończyły się przed polem karnym Valentina Cojocaru. Tym samym Pogoń awansowała na 4. miejsce w tabeli. Ma punkt straty do trzeciego Lecha Poznań i trzy do wicelidera z Wrocławia. Puszcza ciągle drży o utrzymanie, mając ledwie punkt przewagi nad będącą w strefie spadkowej Koroną Kielce.

PKO BP Ekstraklasa - 31. kolejka

Pogoń Szczecin - Puszcza Niepołomice 1:0 (0:0)

Bramka: Leonardo Koutris 53

Pogoń: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Leonardo Koutris (Leo Borges 87) - Marcel Wędrychowski (Wahan Biczachczjan 80), Fredrik Ulvestad, Adrian Przyborek (Patryk Paryzek 70), Alexander Gorgon (Joao Gamboa 80), Kamil Grosicki (Wojciech Lisowski 88) - Efthymis Koulouris;

Puszcza: Oliwier Zych - Ioan-Calin Revenco, Tomasz Wojcinowicz, Roman Jakuba, Jakub Bartosz (Lee Jin-hyun 58) - Hubert Tomalski (Thiago 72), Jakub Serafin (Jakub Stec 72), Konrad Stępień (Artur Siemaszko 50), Michał Walski, Wojciech Hajda (Łukasz Sołowiej 58) - Kamil Zapolnik

Żółte kartki: Efthymis Koulouris (Pogoń) - Michał Walski, Ioan-Calin Revenco (Puszcza)

Sędzia: Paweł Malec (Łódź)

Widzów: 13 525.

RI, PAP