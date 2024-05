Prezes siatkarskiej federacji wystosował żądanie. Wszystkie kluby muszą się dostosować!

Lubomir Ganew, prezes Bułgarskiej Federacji Siatkówki (BFV), podkreślił na konferencji prasowej przed zbliżającym się wielkimi krokami turniejem z cyklu Beach Pro Tour Futures w miejscowości Sweti Włas, że związek chce w najbliższym czasie bardzo mocno postawić na promocję i rozwój siatkówki plażowej. Federacja zapowiedziała, że począwszy od 2025 roku, każda męska i żeńska drużyna SuperLigi, grająca w halową odmianę siatkówki, będzie zobowiązana do wystawienia przynajmniej jednej pary w mistrzostwach kraju w siatkówce plażowej.

- Działająca do tej pory Komisja ds. Siatkówki Plażowej nie wywiązywała się zbyt dobrze ze swojej roli i kwota dofinansowania tej odmiany sportu wynosi okrągłe zero, co jest oczywiście ogromnym błędem. Od przyszłego roku Federacja bierze na siebie organizację mistrzostw Bułgarii w siatkówce plażowej, dzięki czemu będziemy mogli pozyskać środki z Ministerstwa Młodzieży i Sportu. Uważam, że będzie to o tyle łatwiejsze, że siatkówka plażowa jest dyscypliną olimpijską. Ponadto od 2025 roku wszystkie drużyny z SuperLigi będą zobowiązane do posiadania co najmniej jednej pary, która weźmie udział w mistrzostwach kraju na plaży. Dzięki temu będziemy gromadzili punkty do rankingów, co również będzie miało ogromne znaczenie przy wysokości dotacji - powiedział Ganew, cytowany przez Sportal.bg.

Władze BFV zapowiedziały już, że w pierwszej kolejności wezmą na siebie finansowanie sędziów podczas rozgrywanych w Bułgarii turniejów. Następnym zadaniem Federacji ma być współpraca z poszczególnymi gminami i pomoc w pozyskiwaniu sponsorów - tak, by krok po kroku zmieniać postrzeganie siatkówki plażowej w kraju.

- W tej chwili nie ma w Bułgarii ani jednego siatkarza, który uważałby, że w plażowej odmianie da się dobrze zarobić. Chcemy zmienić to myślenie. Są zawodnicy, którzy nie należą do kluczowych postaci w swoich drużynach i jesteśmy przekonani, że mogliby zarobić dużo więcej, gdyby w pełni poświęcili się grze na plaży - podsumował Ganew.

Bułgarska Federacja Siatkówki zobowiązała się również do pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na budowę nowych obiektów do siatkówki plażowej. Jeden z nich - z trybunami na 1500 osób - ma w najbliższym czasie powstać w Albenie, znanej turystycznej miejscowości, położonej nieco ponad 30 kilometrów od Warny.