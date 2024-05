We wtorek Raków Częstochowa poinformował, że Dawid Szwarga wraz z końcem sezonu przestanie pełnić funkcję trenera Rakowa Częstochowa. Momentalnie ruszyły spekulacje na temat tego, kto zastąpi 33-latka. Obecnie wiele wskazuje na to, że szkoleniowcem zespołu spod Jasnej Góry ponownie zostanie Marek Papszun.

Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Jeżeli strony osiągną porozumienie, to dla 50-latka będzie to powrót do Częstochowy po roku przerwy. Asystentem Papszuna ma zostać Artur Węska - aktualny trener rezerw Lecha Poznań.

Przypomnijmy, że Papszun prowadził zespół Rakowa w latach 2016-2023. Z klubem przebył drogę z trzeciego poziomu rozgrywkowego do PKO BP Ekstraklasy. W niej pod jego wodzą radził sobie świetnie. W sezonach 2020/2021 i 2021/2022 sięgał po wicemistrzostwo Polski, a w kampanii 2022/2023 wywalczył pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski. Do tego po dwa razy zdobywał Puchar i Superpuchar Polski.

Po rozstaniu z Rakowem Papszun był łączony z różnymi klubami i reprezentacjami. Ostatecznie jednak 50-latek od tamtej pory nie znalazł zatrudnienia. Teraz wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po roku przerwy powróci do Częstochowy.

W obecnym sezonie Raków ma już tylko matematyczne szanse na obronę tytułu. "Medaliki" zajmują siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i tracą do prowadzącej Jagiellonii Białystok siedem punktów. W miniony weekend częstochowianie przegrali 0:2 z Zagłębiem Lubin. Ta porażka przelała czarę goryczy i sprawiła, że władze klubu postanowiły się pożegnać z trenerem Szwargą. Przypomnijmy, iż 33-letni szkoleniowiec był asystentem w sztabie Papszuna, po czym zastąpił go na stanowisku pierwszego trenera.