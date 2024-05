Po udanym starcie sezonu Kajetanowicz staje przed kolejnym wyzwaniem, będzie nim Rajd Sardynii

Kajetanowicz rozpoczął tegoroczną walkę w Rajdowych Mistrzostwach Świata od sukcesu na Safari. Trzecie z rzędu zwycięstwo na kenijskich szutrach pozwoliło załodze ORLEN Rally Team zapisać na swym koncie komplet punktów w klasyfikacji WRC2 Challenger. Po fantastycznej inauguracji sezonu Polacy przystąpią do rywalizacji w Rajdzie Sardynii, który stanowi szóstą rundę mistrzostw świata. Dla duetu Kajetanowicz i Szczepaniak będzie to drugi start w tym sezonie.

Kajetan Kajetanowicz w efektownym stylu zainaugurował tegoroczne zmagania w najbardziej prestiżowych zawodach rajdowych. Mistrz świata WRC2 Challenger po raz trzeci z rzędu odniósł sukces w legendarnym Rajdzie Safari, czym potwierdził, że pozostaje w najwyższej formie. Kajetanowicz, który wielokrotnie przyznawał, że lubi trudne wyzwania, po morderczej kenijskiej rundzie zdecydował się na zdradliwe włoskie szutry o zmiennej przyczepności.

Do rywalizacji w Rajdzie Sardynii w kategorii WRC2 zgłosiło się aż czterdzieści załóg, z których trzydzieści sześć będzie punktować również w WRC2 Challenger. To rekordowa liczba konkurentów w tegorocznym sezonie Rajdowych Mistrzostw Świata. Na starcie stanie aż siedem załóg aktualnej czołowej dziesiątki WRC2, co zapowiada rywalizację na najwyższym możliwym poziomie!

Kajetanowicz w Rajdzie Sardynii wystartuje już po raz szósty. Do tej pory na włoskiej wyspie trzykrotnie stawał na podium, ostatni raz w zeszłym roku, zajmując pierwsze miejsce w WRC2 Challenger i trzecie w WRC2. Rewelacyjny wynik pozwolił wyjść na prowadzenie w klasyfikacji WRC2 Challenger 2023, w której na koniec sezonu Kajetanowicz i Szczepaniak wywalczyli upragnione mistrzostwo świata. Do tegorocznej rywalizacji w Rajdzie Sardynii załoga ORLEN Rally Team przystąpi już 31 maja.

– Po udanym początku sezonu i zwycięstwie na Safari teraz wybieramy się do Włoch na Rajd Sardynii. Wysoka skala trudności, mocna konkurencja, zróżnicowana nawierzchnia na odcinkach oraz wysokie temperatury – tak krótko mogę scharakteryzować ten rajd. Urokliwa Sardynia to popularny kierunek wakacyjny, ale my nie jedziemy tam wypoczywać. Mamy w tym roku bardzo silną stawkę, co jest pozytywne, bo lubię się ścigać z szybkimi rywalami. Jestem dobrze nastawiony, cały zespół ORLEN Rally Team podczas przygotowań spisywał się obiecująco, ale prawdziwy egzamin przed nami – komentuje mistrz świata WRC2 Challenger, Kajetan Kajetanowicz.

Rajd Sardynii charakteryzuje się dużym skomplikowaniem logistycznym. Organizator przygotował w tym roku szesnaście odcinków specjalnych o łącznej długości blisko trzystu kilometrów, a całościowy dystans do przejechania, razem z drogami dojazdowymi, wyniesie ponad tysiąc kilometrów. Włoska runda będzie więc wymagająca nie tylko dla samochodów i opon, które czeka starcie z ostrymi głazami, ale także dla załóg, walczących długie godziny w wysokich temperaturach. Tegoroczny Rajd Sardynii podzielono na trzy etapy, rywalizacja odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca.

