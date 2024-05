Spora niespodzianka! On będzie nowym trenerem Lecha Poznań?

Obecnie na ławce trenerskiej "Kolejorza" zasiada Mariusz Rumak. Jak się jednak okazuje, polski szkoleniowiec już niedługo ma pożegnać się ze swoim stanowiskiem w ekipie ze stolicy Wielkopolski. Według medialnych doniesień, włodarze Lecha już znaleźli następcę dla 46-letniego trenera.

Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" przekazał, że od przyszłego sezonu trenerem poznańskiej ekipy ma zostać Niels Frederiksen. Jak podano, ogłoszenie nowego szkoleniowca ma nastąpić już w przyszłym tygodniu.

Jeżeli ostatecznie dojdzie do podpisania kontraktu, to zatrudnienie Frederiksena będzie sporą niespodzianką. Warto bowiem przypomnieć, że Duńczyk nigdy jeszcze nie pracował poza swoim krajem. Wcześniej zasiadał na ławkach trenerskich takich zespołów jak: Lyngby BK, Esbjerg fB czy ostatnio Brondby IF. Pracował także z młodzieżowymi reprezentacjami Danii.