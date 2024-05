Bolesny cios! Znany klub nie otrzymał licencji na grę w Ekstraklasie

Przyczyną kłopotów Lechii są nieuregulowane zaległości finansowe względem zawodników. Jak przekazała Interia, klub nie wypłacił należnych wynagrodzeń Mario Malocy, Davidowi Stecowi oraz agencji "Wolak Managment". Dług ma wynosić około 700 tysięcy złotych. To skłoniło Komisję ds. Licencji PZPN do odrzucenia wniosku gdańskiego klubu o wydanie zgody na występy na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

Wszystko wskazuje na to, że Lechia złoży odwołanie od tej decyzji. "Biało-Zieloni" mają na to pięć dni. Jednocześnie będą musieli uregulować wszelkie zaległości. Klub odniósł się do sprawy w specjalnym komunikacie.

„Od początku procesu licencyjnego trwały wytężone prace, by mimo trudnych okoliczności Lechia otrzymała licencję w pierwszym terminie. Odwołujemy się od negatywnej decyzji i zrobimy wszystko, by jak najszybciej zakończyć proces, uzyskując pozytywną decyzję w drugim terminie. Prosimy wszystkich kibiców o cierpliwość i dalsze wsparcie w walce o powrót do ekstraklasy i odbudowę klubu. Do czasu zakończenia procesu licencyjnego klub nie będzie udzielał kolejnych komentarzy” – czytamy na stronie Lechii.

Przypomnijmy, że gdańszczanie są już niemal pewni awansu do PKO BP Ekstraklasy. Na trzy kolejki przed końcem sezonu podopieczni Szymona Grabowskiego mają dziewięć punktów przewagi nad trzecim GKS Katowice. To oznacza, że tylko kataklizm mógłby ich pozbawić bezpośredniej promocji na najwyższy poziom rozgrywkowy. W sobotę Lechia zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków.