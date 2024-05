Czas na rewanżowe spotkania półfinałowe Ligi Europy UEFA! W czwartkowym spotkaniu drużyna Romy uda się do Leverkusen, by zmierzyć się z Bayerem. Kto wygra i zapewni sobie awans do finału? Relacja live i wynik na żywo meczu Bayer Leverkusen - AS Roma na Polsatsport.pl.