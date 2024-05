Przyszedł w połowie sezonu i zapewnił utrzymanie. Znamy przyszłość trenera

ITA TOOLS Stal Mielec ogłosiła w oficjalnym oświadczeniu, że kontrakt trenera Mateusza Grabdy zostanie przedłużony do 2025 roku. Szkoleniowiec objął drużynę sześć miesięcy temu i zapewnił jej utrzymanie w Tauron Lidze.

Mateusz Grabda został zatrudniony 20 listopada 2023 r, po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym trenerem Wiesławem Popikiem. Pod wodzą trenera Grabdy drużyna ITA TOOLS Stal Mielec zwyciężyła w siedmiu spotkaniach ligowych i zakończyła sezon 2023/2024 na dziewiątym miejscu w tabeli.

Swoje zadowolenie w wyraził w oświadczeniu sam zainteresowany.

"Cieszy mnie możliwość pracy z zespołem od samego początku przygotowań. Inny charakter miała praca, kiedy wszedłem do klubu w połowie sezonu, aby pomóc dziewczynom w dość trudnej sytuacji, a inny charakter ma praca, kiedy mogę decydować o personaliach i co najważniejsze pracować z zawodniczkami od pierwszego dnia okresu przygotowawczego. Podchodzę bardzo optymistycznie do przyszłego sezonu i wierzę, że zrealizujemy postawione nam cele” - powiedział trener, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport