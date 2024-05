Kolejni siatkarze odchodzą z klubu PlusLigi! Szykuje się rewolucja kadrowa

Sezon w PlusLidze zakończony, a to oznacza przetasowania kadrowe w poszczególnych klubach. Działacze oraz zawodnicy nie próżnują i już teraz dochodzi do sporych roszad. Przykładem m.in. Trefl Gdańsk, który we czwartkowe przedpołudnie poinformował o odejściu kolejnych dwóch siatkarzy.