Zmiana na rozegraniu! Reprezentacyjna siatkarka wzmocni Radomkę

Victoria Mayer (rocznik 2001) pochodzi z Sante Fe de la Vera Cruz w Argentynie. Młoda rozgrywająca pierwsze kroki w swojej karierze siatkarskiej stawiała w drużynach: Selección Argentina Juvenil (2016–17), CA San Jorge (2017–18) oraz Gimnasia y Esgrima La Plata (2018–19).

Po trzech sezonach gry w swoim ojczystym kraju, zdecydowała spróbować swoich sił za granicą i na sezon 2019/20 dołączyła do brazylijskiego zespołu Flamengo Rio de Janeiro. Po Brazylii przyszedł czas na Europę. Sezon 2020/21 spędziła w włoskim Reale Mutua Fenera Chieri. Natomiast sezon 2021/22 Mayer rozpoczęła we francuskim klubie Stade Francais Paris St Cloud, a zakończyła we Włoszech – w Unet E-Work Busto Arsizio.

Argentyńska siatkarka ostatnie dwa lata spędziła w francuskim Volley Mulhouse Alsace. Wywalczyła z tą drużyną srebrny i brązowy medal mistrzostw Francji, a także krajowy Superpuchar.

Mayer jest reprezentantką Argentyny, z którą do tej pory zdobyła brązowy medal Pan America Games 2019, brązowy i srebrny medal mistrzostw Ameryki Południowej (2021 i 2023) oraz złoty krążek Pan American Cup 2023.

– Cele na nadchodzący sezon pozostają niezmienne, będziemy próbować walczyć o wejście do pierwszej czwórki. Victoria, jako młoda, ambitna i utalentowana zawodniczka, ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia zarówno na poziomie klubowym, jak i międzynarodowym. Cieszymy się, że Victoria dołączyła do naszego zespołu. Wierzymy że Argentynka dzięki swoim umiejętnościom i determinacji wniesie do drużyny nową energię oraz będzie czerpać jak najwięcej radości z gry w barwach Radomki – powiedział Dyrektor Zarządzający Radomka S.A. Łukasz Kruk.

Wcześniej ogłoszono, że w drużynie z Radomia nie będzie już występowała Marta Łyczakowska. Rozgrywająca trafiła do Radomki w 2023 roku z Tarnowa i rozegrała w jej barwach 21 meczów.