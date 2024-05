Czas na galę UFC w St. Louis. W jednym z pojedynków karty głównej wystąpi Mateusz Rębecki. Polak powalczy o czwarte zwycięstwo w amerykańskiej organizacji w starciu z Diego Ferreirą. Walką wieczoru wydarzenia będzie potyczka w wadze ciężkiej, w której rękawice skrzyżują Derrick Lewis i Rodrigo Nascimento. Kiedy UFC? O której godzinie UFC? Transmisja na Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go.

"Rebeastie" zaliczył imponujące wejście do UFC. Kontrakt wywalczył za sprawą świetnego występu w Dana White's Contender Series. Od tamtej pory stoczył trzy pojedynki pod szyldem największej organizacji MMA na świecie i wszystkie wygrał. Ostatnio walczył w listopadzie zeszłego roku na hitowej gali UFC 295. Wówczas pokonał przez poddanie w pierwszej rundzie Roosvelta Robertsa.

Pierwotnie przeciwnikiem Rębeckiego miał być Joel Alvarez. Hiszpan musiał jednak wycofać się z pojedynku. Nowy rywal został znaleziony, ale występ Polaka został przesunięty o kilka tygodni. Ostatecznie do klatki z 31-latkiem wejdzie Ferreira. Brazylijczyk jest już znany polskim kibicom. Pod koniec 2021 roku walczył z Mateuszem Gamrotem i przegrał przez TKO w drugiej rundzie. Do oktagonu udanie powrócił w maju zeszłego roku, kiedy to znokautował Michaela Johnsona.

Rębecki będzie faworytem starcia z Fereirą. Niemniej jednak doświadczonego Brazylijczyka nie wolno lekceważyć. Czy "Rebeastie" dopisze do swojego dorobku czwartą wygraną w UFC? Dodajmy również, że szczecinianin może przedłużyć swoją imponującą serię zwycięstw. Aktualnie ma na koncie 16 wygranych z rzędu. Po raz ostatni Rębecki przegrał we wrześniu 2014 roku.

Main eventem najbliższej gali UFC będzie starcie Lewis - Nascimento. Amerykanin od lat jest czołowym zawodnikiem królewskiej kategorii wagowej. "The Black Beast" znany jest z toczenia efektownych pojedynków i spektakularnych nokautów. Jego przeciwnikiem będzie "Yogi Bear", a zatem wschodząca gwiazda dywizji. Kto będzie górą w tym pojedynku?

Kiedy UFC? O której godzinie UFC? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC w St. Louis w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):

265 lb: Derrick Lewis (27-12) - Rodrigo Nascimento (11-1)

170 lb: Joaquin Buckey (18-6) - Nursulton Ruziboev (34-8-2)

205 lb: Alonzo Menifield (15-3-1) - Carlos Ulberg (9-1)

155 lb: Diego Ferreira (18-5) - Mateusz Rębecki (19-1)

145 lb: Alex Caceres (21-14) - Sean Woodson (11-1-1)

265 lb: Waldo Cortes-Acosta (11-1) - Robelis Despaigne (5-0)

Karta wstępna (22:00):



155 lb: Chase Hooper (13-3-1) - Viacheslav Borshchev (7-3-1)

155 lb: Terrance McKinney (15-6) - Esteban Ribovics (12-1)

115 lb: Tabatha Ricci (9-2) - Tecia Pennington (13-6)

170 lb: Billy Goff (9-2) - Trey Waters (8-1)

125 lb: Jake Hadley (10-2) - Charles Johnson (14-6)

125 lb: JJ Aldrich (13-6) - Veronica Hardy (8-4-1)