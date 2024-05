Oleksiejczuk poznał kolejnego rywala w UFC. Walka już niedługo!

Dla Oleksiejczuka będzie to czternasty pojedynek pod egidą UFC. Jego dotychczasowy bilans wynosi siedem zwycięstw i pięć porażek. Jedna walka - debiutancka, została uznana za nieodbytą po tym, jak u Polaka wykryto niedozwolone środki dopingujące.

Pojedynek w wadze średniej z Hollandem zaplanowany został na 1 czerwca tego roku w amerykańskim Newark w ramach gali UFC 302.

32-letni Holland to bardzo rutynowany wojownik. W UFC zadebiutował w 2018 roku. Stoczył 21 walk, z czego wygrał dwanaście. Ostatni raz do oktagonu wchodził na tej samej gali, co Oleksiejczuk - w marcu podczas UFC 299 w Miami. I podobnie jak Polak przegrał, z Michaelem Pagem po jednogłośnej decyzji sędziów.

Warto zaznaczyć, że trzy lata młodszy Oleksiejczuk w Ultimate Fighting Championship zadebiutował w 2017 roku.