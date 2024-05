Tak Śliwka pożegnał się z ZAKSĄ. Te słowa łapią za serce

Aleksander Śliwka występował w ZAKSIE od 2018 roku. Zdobył z nią wszystko, co było do zdobycia: Ligę Mistrzów, mistrzostwo Polski, Puchary oraz Superpuchary Polski. Po sześciu latach nadszedł jednak czas na zmiany.

W nowym sezonie przyjmujący będzie bronił barw Suntory Sunbirds. To klub występujący w lidze japońskiej. Zanim jednak Śliwka wyjedzie do Azji, czeka go sezon reprezentacyjny, którego głównym punktem będzie turniej olimpijski.



Tymczasem siatkarz postanowił pożegnać się z ZAKSĄ za pośrednictwem mediów społecznościowych. W środowe przedpołudnie zamieścił wpis na swoim instagramowym koncie:



"Tak wspaniałego okresu nie da się ująć na jednym zdjęciu. Przyniósł on ogrom niezapomnianych momentów, które nie byłyby możliwe bez wspaniałych drużyn, graczy i sztabów szkoleniowych. Dziękuję Wam za to, czego się od Was nauczyłem i za to, że szliśmy przez to wspólnie, na dobre i na złe" - napisał zawodnik.