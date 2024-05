Zapadła ważna decyzja ws. Sochana! Chodzi o grę w reprezentacji Polski

Trójka Amerykanów to: weteran, 36-letni A. J. Slaughter (Dreamland Gran Canaria), który po raz ostatni wystąpił w kadrze w Eurobaskecie we wrześniu 2022, skrzydłowy Luke Petrasek (Anwil Włocławek) i środkowy Geoffrey Groselle (Trefl Sopot).



Sochan, który deklarował w tym roku chęć występów w kwalifikacjach olimpijskich, przeszedł 3 kwietnia zabieg artroskopii stawu skokowego i obecnie przechodzi rehabilitację.

Grupowymi rywalami Biało-Czerwonych będą Finlandia i Bahamy (gr. B). W grupie A zagrają mistrz Europy i gospodarz - Hiszpania, Liban oraz Angola. Tylko jedna drużyna - zwycięska - otrzyma bilet do Paryża.

"Terminy FIBA obligują nas do przedstawienia tzw. szerokiej kadry. Z tej listy trener Igor Milicic wybierze, a następnie zaprosi 13-14 koszykarzy na zgrupowanie we Wrocławiu. Oczywiście jest kilka znaków zapytania, jak np. zdrowie Jeremy'ego Sochana, ale wierzymy i liczymy, że będzie i pomoże nam w walce o nasze cele” - powiedział cytowany na stronie PZKosz. dyrektor sportowy i prezes PLK Łukasz Koszarek, były kapitan Biało-Czerwonych.

W gronie powołanych jest także najlepszy rozgrywający Orlen Basket Ligi Andrzej Mazurczak, który do tej pory nie znalazł uznania w oczach sztabu, i Igor Milicic junior. Ten ostatni miał bardzo udany sezon w NCAA - zdobywał średnio 12,8 punktu w meczu, miał 8,5 zbiórki, 1,7 asysty i 1,1 bloku w barwach Charlotte. Od nowego sezonu będzie zawodnikiem uniwersyteckiej drużyny Tennessee Volunteers.

Z doświadczonych graczy brakuje tylko Tomasza Gielo, który w trakcie sezonu przeszedł z ligi hiszpańskiej do BM Arged Stali Ostrów Wlkp.

Zgrupowanie przed rywalizacją w Walencji o bilety do Paryża rozpocznie się 10 czerwca we Wrocławiu. 20 czerwca kadrowicze udadzą się do Grecji, gdzie zmierzą się gospodarzami, a następnie do Chorwacji, w której zagrają z Chorwacją i Brazylią. Natomiast w Polsce podopieczni chorwackiego szkoleniowca spotkają się 28 czerwca w Katowicach z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu z Filipinami.

Szeroki skład kadry na lipcowy turniej kwalifikacji IO Paryż 2024:

Aleksander Balcerowski (Panathinaikos AKTOR Ateny)

Adrian Bogucki (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia)

Aleksander Dziewa (Veolia Towers Hamburg)

Jakub Garbacz (Anwil Włocławek)

Daniel Gołębiowski (Śląsk Wrocław)

Geoffrey Groselle (Trefl Sopot)

Łukasz Kolenda (Śląsk Wrocław)

Michał Kolenda (Legia Warszawa)

Filip Matczak (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia)

Andrzej Mazurczak (King Szczecin)

Michał Michalak (PAOK Saloniki)

Igor Milicic junior (University of Tennessee)

Jakub Musiał (Trefl Sopot)

Jakub Nizioł (Śląsk Wrocław)

Dominik Olejniczak (Saint-Quentin Basket-Ball)

Luke Petrasek (Anwil Włocławek)

Andrzej Pluta (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia)

Mateusz Ponitka (Partizan Mozzart Bet Belgrad)

Jakub Schenk (Trefl Sopot)

A.J. Slaughter (Dreamland Gran Canaria)

Jeremy Sochan (San Antonio Spurs)

Michał Sokołowski (GeVi Napoli)

Dominik Wilczek (MKS Dąbrowa Górnicza)

Mikołaj Witliński (Trefl Sopot)

Szymon Wójcik (Icon Sea Czarni Słupsk)

Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

