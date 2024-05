Derbowy "Taniec z Gwiazdami". Scenariusz finiszu Fortuna 1 Ligi napisany (chyba) przez Hitchcocka

Czy można sobie wyobrazić lepszy układ? Derby Trójmiasta na niemal zakończenie przedostatniej kolejki sezonu zasadniczego Fortuna 1 Ligi? Jasne, że w poniedziałek Podbeskidzie zagra z Chrobrym, ale umówmy się: "Górale" już spadli, głogowianie się utrzymali. To, co najbardziej "grzeje" kibica "najlepszej ligi świata" wydarzy się na Polsat Plus Arenie. A będzie to jeszcze po sobotniej bitwie pomiędzy GKS-em a Wisłą Kraków. Kalendarz finiszu rozgrywek napisany został chyba przez Alfreda Hitchcocka.

Jeszcze większej dramaturgii dodałoby wygranie zespołu z Bukowej nad "Białą Gwiazdą", bo wtedy Arka, by zapewnić sobie awans, musiałaby w Gdańsku wygrać. By nie drżeć w kolejną niedzielę przed wizytą rozpędzonych piłkarzy Rafała Góraka. Pikanterii mógłby dostarczyć jeszcze brak promocji Lechii, ale ta już sobie takową zapewniła. Przed tygodniem w Krakowie. O ulgowym potraktowaniu niedzielnego spotkania nie ma jednak mowy. Derby to derby. Polsat Plus Arena będzie wypełniona po brzegi. Padnie rekord frekwencji w tych rozgrywkach. Być może także przed telewizorami. O tej porze w niedzielę jeszcze nikt nie grał. Wieczór, sztuczne oświetlenie, to wszystko doda klimatu całej otoczce. Trudno będzie to porównać nawet z rozgrywanym tu przed trzema laty finałem Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Villrareal. Byliśmy jeszcze w czasach covidowych, na trybunach zasiadło wtedy niespełna 10 tysięcy widzów. I nie było wśród nich takich animozji, jakie czują do siebie kibice Lechii i Arki.

I jeszcze jedna ważna kwestia. O tej porze w niedzielę konkurencji w postaci Ekstraklasy już nie ma. Do tego w Polsacie zakończył się sezon "Tańca z Gwiazdami". W domu nie będzie więc trzeba stoczyć walki o pilota. Pora i dzień wymyślone na takie spotkanie to strzał w dziesiątkę. Teraz to piłkarze będą musieli stanąć na wysokości zadania.



Gospodarze koncentrują się na tym meczu, jakby od niego miała zależeć cała ich przyszłość. Pierwotny plan zakładał, że już przed nim odbiorą puchar za awans do Ekstraklasy. Koncepcję jednak zmieniono. Trener Szymon Grabowski uznał, że nie ma co drużyny rozpraszać.

Wiemy, jak wszystkie przedmeczowe "oficjałki" i nagrody potrafią rozkojarzyć pojedynczych piłkarzy. A tu dotyczyłoby to całej drużyny. To kolejny przykład na to, jak inteligentny i przewidujący jest szkoleniowiec pochodzący z Rzeszowa. Futbol to detale. Niczego nie można zaniedbać. Fanfary mają pojawić się po meczu. Wiadomo też, że w takiej sytuacji wprost nie wypada go przegrać. To kolejny być może wcale nie mały element mobilizacji. Choć przecież przed takim spotkaniem "pompki" sztab nie będzie musiał za mocno używać.



Opiekun gdynian Wojciech Łobodziński jest w trudniejszej sytuacji. W połowie kwietnia zaczął mu się "sypać" skład i w kilku spotkaniach musiał grać bez Janusza Gola, Sebastiana Milewskiego czy Huberta Adamczyka, w Pruszkowie ze Zniczem nawet bez całej tej trójki. Za kartki wypadali Martin Dobrotka, Dawid Gojny czy "joker" Tornike Gaprindaszwili. "Łobo" ma jednak chłodną głowę i olbrzymie doświadczenie nie tylko byłego reprezentanta Polski. Kilka lat temu awansował przecież do Ekstraklasy z Miedzią Legnica. Zrobi więc wszystko, by nie oglądając się na wcześniejszy mecz "Gieksy" z Wisłą, w Gdańsku co najmniej nie przegrać. Zarówno dla niego, jak i dla piłkarzy będzie to kolejny test. I doświadczenie. Przecież prawdopodobnie za chwilę takie mecze jak ten niedzielny trzeba będzie grać częściej. "Trójmiasto" znów będzie mieć Ekstraklasę. Gdańsk może już się na nią szykować. Arce wprost nie wypada, żeby zagrać "tylko" w barażach.