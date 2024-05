Nerwowe wyczekiwanie dobiegło końca. Dwaj najlepsi pięściarze kategorii ciężkiej wreszcie skrzyżują ze sobą rękawice. Ostatnie dni tylko podgrzały atmosferę przed starciem. Podczas konferencji i spotkań twarzą w twarz zawodnicy próbowali wzajemnie wyprowadzić się z równowagi. Natomiast w trakcie piątkowego ważenia doszło między nimi do szamotaniny.

Stawka walki jest ogromna. Na szali znalazły się wszystkie najważniejsze tytuły mistrzowskie w królewskiej kategorii wagowej - WBC (należący do Fury'ego), IBO, IBF, WBA i WBO (należące do Usyka). To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 25 lat wyłoniony zostanie niekwestionowany mistrz wagi ciężkiej. Ostatnim pięściarzem dzierżącym wszystkie pasy najistotniejszych federacji był Lennox Lewis.

Obaj bohaterowie walki wieczoru gali w Rijadzie nie zaznali jeszcze smaku porażki na zawodowym ringu. Fury wygrał 34 pojedynki z 35 stoczonych (raz zremisował). Z kolei Usyk ma na koncie 21 zwycięstw i ani jednej przegranej. W nocy z soboty na niedzielę któryś z nich najprawdopodobniej przegra po raz pierwszy.

Starcie Fury - Usyk to nie jedyna atrakcja gali w Arabii Saudyjskiej. Łącznie w karcie walk znalazło się dziewięć pojedynków.

Tyson Fury (34-0-1, 24 KO) - Oleksandr Usyk (21-0, 14 KO) - walka o pasy mistrza WBC, IBF, IBO, WBA, WBO w kategorii ciężkiej

Jai Opetaia (24-0, 19 KO) - Mairis Briedis (28-2, 20 KO) - walka o pas mistrza IBF w kategorii cruiser

Joe Cordina (17-0, 9 KO) - Anthony Cacace (21-1, 7 KO)

Agit Kabayel (24-0, 16 KO) - Frank Sanchez (24-0, 17 KO)

Mark Chamberlain (15-0, 11 KO) - Joshua Oluwaseun Wahab (23-1, 16 KO) - walka o pas WBC Silver w kategorii lekkiej

Siergiej Kowaliow (35-4-1, 29 KO) - Robin Sirwan Safar (16-0, 12 KO)

Isaac Lowe (24-2-3, 8 KO) - Hasibullah Ahmadi (16-1, 5 KO)

Moses Itauma (8-0, 6 KO) - Ilja Mezencev (25-3, 21 KO)

Daniel Lapin (9-0, 3 KO) - Octavio Pudivitr (9-1, 4 KO)

David Nyika (8-0, 7 KO) - Michael Seitz (12-0, 10 KO)