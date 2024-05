Kiedy rewanż Fury - Usyk? To może wydarzyć się już wkrótce!

Brytyjsko-ukraińska potyczka miała pasjonujący przebieg. Obaj pięściarze mieli swoje lepsze i gorsze momenty. Około piątej rundy można było odnieść wrażenie, że to Fury przejmuje inicjatywę i zaczyna stopniowo rozbijać rywala. Z czasem jednak Usyk odwrócił losy pojedynku i to on rozpoczął dyktowanie warunków. W dziewiątej rundzie zawodnik z Symferopola zasypał przeciwnika gradem ciosów i zmusił sędziego do liczenia Fury'ego. Ten jednak zgłosił gotowość do kontynuowania walki.

Ostatecznie stało się jasne, że zwycięzcę tego starcia wyłonią sędziowie punktowi. Nie byli oni zgodni w jego ocenie - punktowali: 115-112 - Usyk, 114-113 - Fury, 114-113 - Usyk. Finalnie to ręka Ukraińca powędrowała w górę. 37-latek obronił tytuły mistrzowskie IBO, IBF, WBO i WBA, a także sięgnął po pas WBC, który wcześniej należał do "Gypsy Kinga". Tym samym Usyk został pierwszym od niemal 25 lat niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej.

Z racji tego, że sędziowie nie byli jednomyślni w ocenie starcia, a punktacje były do siebie dość zbliżone, po walce rozpoczęły się spekulacje na temat rewanżu. Jak się okazuje, może dojść do niego całkiem niebawem. Mianowicie, Fury posiada w kontrakcie klauzulę, która ma umożliwić mu stoczenie rewanżu w październiku tego roku. Brytyjczyk i jego sztab muszą uruchomić zapis do końca maja. Informację tę potwierdził Turki Alalhsikh - książę odpowiedzialny za rozwój boksu w Arabii Saudyjskiej.

Kiedy rewanż Fury - Usyk?

Wszystko wskazuje na to, że wspomniana klauzula zostanie aktywowana. Do rewanżu dojdzie wtedy 12 lub 13 października 2024 roku. Gospodarzem wydarzenia ponownie będzie Rijad.