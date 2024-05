Kolejne odejście z Resovii. "Będę za niego mocno trzymał kciuki"

Brak emocji na parkiecie oznacza dużo emocji w gabinetach prezesów, dla których obecny okres jest zdecydowanie najbardziej intensywny w roku. Kluby budują już zespoły na kolejny sezon, ale na razie informują o rozstaniach.

W Rzeszowie po dwóch latach siatkarzem tego klubu nie będzie Bartłomiej Mordyl. Środkowy trafił do pierwszej drużyny ze stolicy Podkarpacia w 2022 roku. Rozegrał 28 meczów w PlusLidze, w których zdobył 78 punktów. Na swoim koncie posiada brązowy medal mistrzostw Polski oraz triumf w Pucharze CEV. To wychowanek klubu z Rzeszowa.

- Spokój i doświadczenie "Barrego" istotnie pomogło naszemu zespołowi w wielu newralgicznych momentach minionego sezonu – m.in. w ćwierćfinałowym starciu w Pucharze CEV z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Ambicja, wola walki i gotowość do gry to cechy wyróżniające Bartka. "Barry" to nie tylko bardzo dobry siatkarz, wychowanek Asseco Resovii, ale przede wszystkim człowiek, na którego zawsze można liczyć. Będę za niego mocno trzymał kciuki – powiedział Piotr Maciąg, prezes Resovii.

Rzeszowianie nie zaliczą minionego sezonu do udanych. Drużynie udało się co prawda osiągnąć sukces w Europie, wygrywając Puchar CEV, ale totalnie nie poszło jej na krajowym podwórku, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Trenerem przestał być Giampaolo Medei, który w rozmowie z Polsatem Sport nie ukrywał rozczarowania finiszem rozgrywek.