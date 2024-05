Polacy wciąż mogą utrzymać się w Elicie! Przedstawiamy scenariusze

Na jeden mecz do końca fazy grupowej sprawdzają się przewidywania ekspertów, sugerujących, że Polacy będą zajmować ostatnie miejsce. Nasi zawodnicy w sześciu spotkaniach ponieśli komplet porażek i na koncie posiadają punkt za porażkę po dogrywce z Łotwą 4:5.

To właśnie to "oczko" wywalczone na inaugurację mundialu sprawia, że Biało-Czerwoni nadal mają o co grać. Do końca zmagań pozostał im jeden mecz - 20 maja z Kazachstanem, który zajmuje przedostatnie miejsce w grupie z trzema punktami. Jeżeli Polakom uda się wygrać w regulaminowym czasie gry, przeskoczą Kazachów, spychając ich do niższej dywizji.

Ważne jednak, aby Kazachstan nie sprawił sensacji przeciwko USA w przedostatniej kolejce. Jego jakikolwiek triumf nad rywalem z Ameryki Północnej definitywnie bowiem pozbawi Polskę szans na uniknięcie ostatniego miejsca.

W walkę o utrzymanie uwikłana jest jeszcze Francja, z którą Polacy przegrali 2:4, ale z którą nadal mogą zrównać się dorobkiem. Trzy reprezentacje mogą mieć identyczny bilans. Wówczas o kolejności zadecydowałaby tzw. mała tabelka.

- Jeśli Kazachstan przegra z USA po dogrywce, a Francja przegra ze Szwecją i Niemcami w regulaminowym czasie, to Polska musi pokonać Kazachstan dwoma bramkami

- Jeśli Kazachstan przegra z USA po dogrywce, a Francja zdobędzie punkt ze Szwecją lub Niemcami, to Polska musi pokonać Kazachstan w regulaminowym czasie gry

- Jeśli Kazachstan przegra z USA w regulaminowym czasie, to Polska musi wygrać z Kazachstanem w regulaminowym czasie

Polska zmierzy się z Kazachstanem w poniedziałek 20 maja o godz. 20:20. Wcześniej Kazachstan zagra w niedzielę o godz. 16:20 z USA.