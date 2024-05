Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie zmierzy się z Kazachami w swoim siódmym meczu podczas mistrzostw świata Elity w hokeju. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kazachstan? Transmisja meczu Polska - Kazachstan w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Przed Biało-Czerwonymi ostatnie spotkanie w fazie grupowej podczas tegorocznych mistrzostw świata Elity. Nasi zawodnicy w sześciu spotkaniach ponieśli komplet porażek, przegrywając (po dogrywce) z Łotwą 4:5, ze Szwecją 1:5, z Francją 2:4, ze Słowacją 0:4, ze Stanami Zjednoczonymi 1:4 oraz z Niemcami 2:4. Polacy mimo sześciu porażek mają na swoim koncie jeden punkt, który zapewnili sobie dzięki przegraniu z Łotwą po dogrywce.

Reprezentacja Kazachstanu w pierwszym meczu podczas czeskich mistrzostw świata pokonała Francję 3:1. Kolejne pięć spotkań przegrała - 2:6 ze Słowacją, 0:2 z Łotwą, 1:3 ze Szwecją, 2:8 z Niemcami i w ostatnim meczu została rozgromiona przez kadrę Stanów Zjednoczonych 1:10.

Spotkanie Polaków z Kazachami jest bardzo ważne w kontekście utrzymania w Elicie. Jeżeli Polakom uda się wygrać w regulaminowym czasie gry, przeskoczą Kazachów, spychając ich do niższej dywizji. Wypełni się to, jeśli reprezentacja Kazachstanu nie pokona w przedostatniej kolejce reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwo Kazachstanu nad USA przekreśla szanse "Biało-Czerwonych" na utrzymanie w Elicie.

W walkę o utrzymanie uwikłana jest jeszcze Francja, z którą Polacy przegrali 2:4, ale z którą nadal mogą zrównać się dorobkiem. Trzy reprezentacje mogą mieć identyczny bilans. Wówczas o kolejności zadecydowałaby tzw. mała tabelka:

- Jeśli Kazachstan przegra z USA po dogrywce, a Francja przegra ze Szwecją i Niemcami w regulaminowym czasie, to Polska musi pokonać Kazachstan dwoma bramkami;

- Jeśli Kazachstan przegra z USA po dogrywce, a Francja zdobędzie punkt ze Szwecją lub Niemcami, to Polska musi pokonać Kazachstan w regulaminowym czasie gry;

- Jeśli Kazachstan przegra z USA w regulaminowym czasie, to Polska musi wygrać z Kazachstanem w regulaminowym czasie.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kazachstan? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Kazachstan w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20. Już od 19:00 zapraszamy natomiast na nasze studio.