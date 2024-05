Jak Iga Świątek wygląda na tle legend Roland Garros? Te liczby robią wrażenie

Nie ulega wątpliwości, że Iga Świątek już dziś, w wieku 22 lat, jest jedną z najwybitniejszych tenisistek, jakie kiedykolwiek brały udział we French Open. Polka wkrótce stanie do rywalizacji o swój czwarty triumf w Roland Garros, ale dziś sprawdźmy, jak pierwsza rakieta świata wygląda na tle innych legend, które przed laty wzbudzały euforię paryskich trybun.

Która tenisistka ma najwięcej zwycięstw w Roland Garros?

Historia French Open sięga schyłku XIX wieku. Pierwszy turniej miał miejsce w 1891 roku i znany był wówczas jako Championnat de France, czyli po prostu Mistrzostwa Francji. Panie na paryskich kortach zadebiutowały nieco później, bo w 1897 roku. Nazwa French Open przyjęła się dopiero w 1968 roku. W ciągu 127 lat historii turnieju w stolicy Francji grało mnóstwo wybitnych tenisistek. Jednak która z nich była najlepsza? Spójrzmy w statystyki!

Pod względem liczby zwycięstw w turnieju równych nie ma sobie Chris Evert. Amerykanka sięgała po trofeum aż siedmiokrotnie w latach 70’ i 80’ XX wieku. Druga na liście jest Steffi Graf, która w Paryżu wygrywała sześciokrotnie. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o zawodniczkach, które zwyciężyły w turnieju przed jego najnowszą erą. Były to Suzanne Lenglene (6 zwycięstw), Adine Masson (5 zwycięstw), Kate Gilou, Jeanne Mathey i Helen Wills (po 4 zwycięstwa).

Wspomniane zawodniczki występowały na przełomie XIX i XX wieku lub na początku poprzedniego stulecia. Rywalizacja wyglądała wówczas zupełnie inaczej – poziom był o wiele bardziej zróżnicowany, a w szranki stawało mniej tenisistek.

Jak Iga Świątek wygląda na tle kobiet, które kilkukrotnie sięgały po zwycięstwo w Roland Garros? Odpowiedź jest prosta: bardzo dobrze! Iga w swoich pięciu występach na paryskich kortach trzy razy okazała się najlepsza. W wieku 22 lat ma na swoim koncie, zapożyczając piłkarską terminologię, hat-trick we French Open, ale z pewnością nie zamierza się zatrzymywać. Potencjalny czwarty triumf w stolicy Francji wywinduje Polkę na czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów!

Zwycięstwo we French Open to oczywiście ogromny splendor i wieczna chwała, jednak aby znaleźć najlepszą, najskuteczniejszą tenisistkę w historii paryskiej imprezy warto zajrzeć do nieco bardziej rozbudowanych statystyk.

Świątek jak Graf czy Evert?





Weźmy pod lupę 10 tenisistek, które mogą pochwalić się największą liczbą zwycięstw w pojedynczych meczach we French Open. Są to sportsmenki, które złotymi zgłoskami zapisały się nie tylko w historii Roland Garros, ale całej dyscypliny. Do tego grona należą:







Tenisistka Liczba zwycięstw Liczba meczów Venus Williams 48 72 Martina Navratilova 51 62 Svetlana Kuznetsova 52 68 Monica Seles 54 62 Maria Sharapova 56 68 Conchita Martinez 62 74 Serena Williams 69 83 Sanchez Vicario 72 85 Chris Evert 72 78 Steffi Graf 84 94

Jeśli chodzi o liczbę wygranych meczów bezkonkurencyjna jest Steffi Graff. Niemka, która wystąpiła w szesnastu turniejach i wygrała aż sześć z nich, miała najwięcej okazji, by wyśrubować taki rezultat, ale nie zmienia to faktu, że na paryskich kortach była zabójczo skuteczna.

Druga w zestawieniu Chris Evert to legenda Roland Garros i rekordzistka pod kątem liczby zwycięstw w całym turnieju (7). Co jednak ciekawe wygrała tyle samo meczów (72), co nieco mniej znana, trzykrotna triumfatorka, Arantxa Sanchez Vicario. Evert, która zagrała "tylko" w 78 meczach – o 16 mniej niż Graff – na paryskich kortach była jednak niezwykle trudna do pokonania. Sześć porażek na przestrzeni trzynastu turniejów robi wrażenie!

Liczby Igi Świątek są nieco mniejsze, niż te wymienione powyżej. To jednak oczywiste i naturalne – tenisistki takie jak Graf czy Evert rywalizowały przez dekady, tymczasem Polka niedługo rozpocznie swój szósty Roland Garros. Tym niemniej 30 meczów i 28 zwycięstw raszynianki musi robić wrażenie.

By jednak odpowiednio ulokować Igę Świątek wśród legend kobiecego Roland Garros, warto zagłębić się w statystyki i przeanalizować stosunek wygranych meczów do ogólnej liczby konfrontacji. W takiej analizie Iga wygląda wręcz rewelacyjnie!

Czy Iga Świątek jest najlepsza w historii Roland Garros?

Rozbudujmy nieco naszą poprzednią tabelę i dodajmy do niej procentowy wskaźnik liczby wygranych meczów.

Tenisistka Liczba zwycięstw Liczba meczów % wygranych meczów Venus Williams 48 72 72% Martina Navratilova 51 62 82% Svetlana Kuznetsova 52 68 76,50% Monica Seles 54 62 87% Maria Sharapova 56 68 82% Conchita Martinez 62 74 84% Serena Williams 69 83 83% Sanchez Vicario 72 85 85% Chris Evert 72 78 92% Steffi Graf 84 94 89%

Tutaj jak na dłoni widać różnice pomiędzy Evert, Graf i resztą stawki. Do wyniku dwóch genialnych tenisistek zbliżyły się jedynie – nie mniej genialne – Monica Seles czy Conchita Martinez. Nawet Serena Williams czy Martina Navratilova, które przez lata były ikonami tenisa, nie mogą pochwalić się rekordem choćby zbliżonym do tych wyśrubowanych przez Amerykankę i Niemkę. A jak na tym tle wypada Iga Świątek?

Matematyka na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej: jakim procentem liczby 30 – liczba meczów Igi w meczach Roland Garros – jest liczba 28 – liczba meczów wygranych przez Igę w Roland Garros?



Iga Świątek wygrała 93,3% swoich meczów we French Open. Dla porównania Chris Evert, absolutna rekordzistka, może pochwalić się bilansem na poziomie 92,3%! Taki wynik musi robić wrażenie i jasno pokazuje, że Polka to absolutna dominatorka, zwłaszcza na paryskich kortach!

Oczywiście, aby Iga mogła pretendować do miana najlepszej w historii musi dołożyć jeszcze kilka – co najmniej 4 – trofeów za wygranie French Open, jednak dziś można powiedzieć, że Polka jest najskuteczniejszą tenisistką w historii Roland Garros! Oby zbliżający się turniej potwierdził, że pierwsza rakieta świata nie ma sobie równych na paryskich kortach!

