Najpierw medal igrzysk, potem rozbrat z kadrą! Znany siatkarz podjął ważną decyzję

Słynny siatkarz zadebiutował w ekipie "Orłów" w 2006 roku. Z reprezentacją Serbii zdobył między innymi dwa złota mistrzostw Europy, brąz mistrzostw świata i pięć medali (w tym jeden złoty) Ligi Światowej. Podrascanin przyznał jednak, że zaawansowany wiek i trapiące go urazy nie pozwalają mu już na grę na najwyższym poziomie zarówno w klubie, jak i drużynie narodowej, dlatego postanowił zrezygnować po zakończeniu bieżącego sezonu z gry w kadrze. Serb podkreślił jednak, że z reprezentacją chce się rozstać w wielkim stylu - zdobywając medal igrzysk olimpijskich w Paryżu!

- Myślę, że to naturalna kolej rzeczy. Mam prawie 37 lat i uważam, że powinienem rozstać się z kadrą. Chcę to jednak zrobić w najlepszy możliwy sposób. W Trentino nie mogłem sobie wymarzyć lepszego scenariusza (Podrascanin odszedł z klubu tuż po zwycięskim finale Ligi Mistrzów - przyp. red.), więc mam nadzieję, że grę w drużynie narodowej, która jest przecież o wiele ważniejsza, zakończę w równie piękny sposób - powiedział Marko Podrascanin w rozmowie z serbskim dziennikiem "Blic".

Póki co Serbowie nie mogą być jeszcze pewni awansu na igrzyska. "Orłom" nie udało się dostać do Paryża poprzez turnieje kwalifikacyjne, więc będą musieli liczyć na to, że poprzez dobrą grę w Lidze Narodów zakwalifikują się na turniej olimpijski na podstawie rankingu FIVB.

- Mamy świadomość, że każdy set będzie miał dla nas ogromne znaczenie w kontekście walki o igrzyska. Dla mnie, a myślę, że dla paru kolegów z kadry również, dobra gra w Paryżu będzie idealnym zwieńczeniem kariery. Będziemy więc mieli motywację, by dać z siebie wszystko i dokonać we Francji czegoś wielkiego - zakończył Podrascanin.

Serbscy siatkarze rozpoczną grę w Lidze Narodów już w najbliższy czwartek (23 maja) meczem z Iranem, jednym z największych rywali "Orłów" w walce o wyjazd do Paryża.