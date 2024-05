Ogromna sensacja na mistrzostwach świata! Z przytupem pożegnali się z Elitą

Brytyjczycy przystępowali do tego spotkania w podłych nastrojach - przed meczem z Austrią nie byli w stanie zdobyć ani jednego punktu podczas mistrzostw świata. Tym samym pożegnali się z rywalizacją w Elicie. Kibice i eksperci spodziewali się, że Austriacy bez większych problemów przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Faworyci otworzyli wynik meczu w drugiej tercji, kiedy na listę strzelców wpisał się Clemens Unterweger. Na odpowiedź Brytyjczyków nie trzeba było długo czekać. Jeszcze przed końcem drugiej części rywalizacji do wyrównania doprowadził Ben O'Connor.

Ostatnia partia należała już do zawodników z Wysp. Chociaż to Austriacy lepiej prezentowali się na lodowisku, to ich rywale byli w stanie strzelić kolejne trzy gole. Trafienia zanotowali Brett Perlini, Evan Mosey i Robert Dowd. Na kilkanaście sekund przed zakończeniem spotkania ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył Mario Huber. Mecz ostatecznie zakończył się triumfem Brytyjczyków 4:2, którzy w ten sposób pożegnali się z grą w Elicie.

Austria - Wielka Brytania 2:4

Bramki: Clemens Unterweger, Mario Huber - Ben O'Connor, Brett Perlini, Evan Mosey, Robert Dowd