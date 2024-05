Tak nie można grać! Porażka Polaków na inaugurację Euro

Reprezentacja Polski do lat 17 ma za sobą pierwszy mecz na tegorocznych mistrzostwach Europy. Młodzi piłkarze przegrali z Włochami 0:2, tracąc drugiego gola grając w przewadze jednego zawodnika i marnując wiele dogodnych sytuacji. Biało-czerwoni nie zaprezentowali się katastrofalnie, ale zostali brutalnie wypunktowani. Z taką postawą nie mają czego szukać w kolejnych spotkaniach.

Podopieczni Rafała Lasockiego trafili do grupy C z Włochami, Słowacją oraz Szwecją. Awans do ćwierćfinału uzyskają dwie najlepsze ekipy.

Polacy na początku mistrzostw na Cyprze zmierzyli się z Italią. Starcie zaczęło się fatalnie dla naszych zawodników, ponieważ już w piątej minucie stracili bramkę.

W dalszej fazie rywalizacji ekipa Lasockiego przebudziła się i zaczęła zagrażać rywalom. Swoje dogodne szanse mieli Jakub Adkonis oraz Oskar Pietuszewski. Ten drugi w 40. minucie mógł popisać się efektownym trafieniem, ale świetną paradą popisał się Alessandro Longoni. Młody Polak, przy odrobinie szczęścia, mógł ustrzelić hat-tricka. W doliczonym czasie ponownie powstrzymał go golkiper Italii.

Początek drugiej połowy ułożył się dobrze dla Polaków. W 53. minucie czerwoną kartkę za faul otrzymał bowiem Andrea Natali. Biało-czerwoni doszli do głosu. I gdy wydawało się, że wykorzystają grę w przewadze, w 72. minucie... stracili gola. Świetną akcję wykorzystał Federico Coletta.

Pech nie opuszczał Polaków. W 88. minucie znakomitą okazję miał Stanisław Gieroba, który wpadł w pole karne, ale po jego strzale piłka odbiła się od słupka.

Polska przegrała i można powiedzieć o gigantycznym niedosycie. Czasu na wyciągnięcie wniosków niewiele, bo już 24 maja zagramy ze Szwecją.

Polska - Włochy 0:2 (0:1)

Bramki: Mosconi 5, Coletta 72

Skład reprezentacji Polski: Mateusz Pruchniewski - Bartosz Kriegler, Kacper Potulski, Dawid Szwiec - Mateusz Szczepaniak (72. Dominik Sarapata), Jakub Adkonis, Mateusz Dziewiatowski, Igor Brzyski (86. Bartosz Mazurek), Dawid Mazurek (72. Kamil Jakóbczyk) - Oskar Pietuszewski (86. Michał Wróblewski), Michael Izunwanne (72. Stanisław Gieroba)