Mistrzyni Wimbledonu nie zagra we French Open. W tle problemy zdrowotne

Największym sukcesem w życiu niespełna 24-letniej tenisistki jest zwycięstwo w młodzieżowym Wimbledonie w 2017 roku. Jako seniorka najlepszy wynik osiągnęła w maju 2022 podczas WTA w Strasburgu. Doszła do finału, w którym musiała uznać wyższość Angelique Kerber.

Młoda zawodniczka walczyła o wejście do światowej czołówki, ale co rusz napotyka jakieś kłopoty. W 2023 roku poinformowała o zawieszeniu kariery z przyczyn osobistych, jednak po paru miesiącach powróciła do profesjonalnych rozgrywek. Niestety z nie za dobrym skutkiem. Ostatni mecz zagrała podczas Australian Open. W drugiej rundzie pokonała ją Anastazja Zakharowa.

Słowenka znów nie ma dobrych wieści dla swoich fanów. Tenisistka za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że nie wystąpi podczas wielkoszlemowego French Open. Zabraknie jej także w kilku kolejnych turniejach.

"Podjęłam trudną decyzję o zaprzestaniu startów na jakiś czas. (...) Kocham to, co robię, ale najważniejsze dla mnie jest to, że kiedy to robię, czuję się zdrowa zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Biorąc to pod uwagę, przykro mi, że opuszczę tegoroczny French Open i inne turnieje z mojej ulubionej części sezonu. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na kortach" - napisała Juvan.

Roland Garros potrwa od 26 maja do 9 czerwca. O czwarty tytuł powalczy Iga Świątek.