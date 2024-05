MŚ zostaną zorganizowane w Polsce? To może wszystkich zaskoczyć!

Już jutro rozstrzygnie się, czy Polska dostanie organizację hokejowych MŚ Dywizji 1A. Gdyby jej się udało, z pewnością szanse reprezentacji pod wodzą Roberta Kalabera na powrót do elity znacząco by wzrosły.

PZHL za wszelką cenę chce wykorzystać koniunkturę na hokej, jaką obudziła reprezentacja Roberta Kalabera poprzez występ na MŚ elity w Ostrawie. Polacy mają zamiar zorganizować w kwietniu przyszłego roku MŚ Dywizji 1A, na których dwa najlepsze zespoły zyskają awans do grona najlepszych.

Jeszcze zanim się okazało, że Polacy spadli z elity, PZHL zgłosił kandydaturę do organizacji przyszłorocznego turnieju MŚ Dywizji 1A., by zwiększyć szansę zespołu Roberta Kalabera na powrót do grona najlepszych.



- Zgłosiliśmy na początek Sosnowiec, to jest hala na dwa i pół tysiąca kibiców. Nasze apetyty jednak rosną, kiedy patrzymy na polskich fanów, którzy przyjeżdżali do Czech w liczbie osiem - dziewięć tysięcy. Będziemy rozmawiać, ja jestem otwarty na to, żebyśmy ostatecznie zorganizowali mistrzostwa w Krakowie lub Gliwicach - na obiektach mieszczących po kilkanaście tysięcy osób – powiedział Polsatowi Sport prezes PZHL-u Mirosław Minkina.

Bardzo długo IIHF był przeciwny temu, by spadkowicz z elity od razu zostawał organizatorem MŚ niższej dywizji. Światowa federacja ostatnio odeszła od tej zasady. Ubiegłoroczny turniej zaplecza elity organizowała Wielka Brytania (Nottingham), która w 2022 r. spadła z grona najlepszych. Zresztą konkurentem był wówczas inny spadkowicz – Włochy.

Tym razem Polska próbuje iść śladem Brytyjczyków, ale spore szanse na organizację mistrzostw ma też Rumunia.

Oprócz Polski, drugiego spadkowicza Wielkiej Brytanii o awans do elity powalczą za rok Rumunia, Ukraina, Japonia i Włochy.

W środę zbierze się zarząd PZHL-u, który omówi oferty, jakie spłynęły z wszystkich krajów na organizację turniejów różnych szczebli.

Okazuje się, że fakt, iż właśnie spadliśmy z elity nie przemawia na naszą korzyść. Dlatego szanse Rumunów, którzy są niejako stałym bywalcem Dywizji 1A nie są wcale takie małe. Dlatego ważne będą dyplomacja i łowy polskiej strony.

- Prowadzimy rozmowy zakulisowe z uczestnikami MŚ Dywizji IA. Trzeba ich przekonać, żeby woleli przyjechać na turniej do nas niż do Rumunii – powiedziała nam wiceprezes PZHL-u Marta Zawadzka, która jest także w zarządzie IIHF-u, a na MŚ piastuje funkcję chairperson i z ramienia IIHF-u nadzoruje organizację MŚ elity w Pradze.

Wybór gospodarza MŚ zaplecza elity zostanie przeprowadzony na piątkowym Kongresie IIHF.