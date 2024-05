Reprezentacje już pewne gry na igrzyskach w Paryżu mogą w bardziej eksperymentalnych składach przystąpić do rozgrywek tegorocznej Ligi Narodów. Posłużą one im jako przygotowanie do najważniejszej imprezy sezonu. W takiej sytuacji jest zarówno reprezentacja Polski, jak i Stany Zjednoczone. Co ciekawe, trener Amerykanów John Speraw ogłosił już kadrę (12+1) na olimpijski turniej.

Mimo zdobytej kwalifikacji na turniej olimpijski, trener Nikola Grbić podkreślał przed rozpoczęciem VNL 2024, że jego celem jest wygranie imprezy. Da to jego podopiecznym pewność siebie potrzebną na igrzyska.

Polacy, jako gospodarz turnieju finałowego, mają zapewnioną grę w turnieju finałowym w Łodzi. Selekcjoner, podobnie jak rok temu, fazę interkontynentalną poświęci więc na sprawdzenie zawodników, a także doprowadzenie do dyspozycji tych, którzy mają za sobą niezbyt udany sezon klubowy, jak np. Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka czy Bartosz Bednorz. Dwóch ostatnich znalazło się w kadrze już na pierwszy turniej w Antalyi, gdzie Polacy zmierzą się z USA, Kanadą, Holandią oraz Słowenią. Do Turcji polecieli również m.in. przyjmujący Kamil Semeniuk i Artur Szalpuk. Na przyjęciu jest to więc jeden z najmocniejszych składów, w jakich biało-czerwoni rozpoczynali Ligę Narodów w ostatnich latach.

W Antalyi zaprezentuje się także środkowy Jakub Kochanowski. Podobnie jak Śliwka, jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania w Spale poprosił on trenera, by znaleźć się w kadrze już na pierwszy turniej, bowiem z powodu kontuzji palca stracił sporą część sezonu klubowego i czuje, że potrzebuje więcej czasu, by dojść do optymalnej formy na igrzyska.

W pierwszym meczu kibiców siatkówki czeka powtórka z ubiegłorocznego finału VNL w Gdańsku. Wówczas Polacy wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo z meczu Polska – USA w środę 22 maja o godzinie 19.00 na Polsatsport.pl.