Były reprezentant Polski odchodzi z klubu PKO BP Ekstraklasy

Douglas po raz pierwszy do stolicy Wielkopolski trafił latem 2013 roku. Szkot wywalczył z Lechem mistrzostwo Polski (2015), a także superpuchar (2015), a w 2018 roku odszedł do ligi tureckiej. Do Poznania wrócił trzy lata później - przed startem sezonu 2021/22 i znów sięgnął po mistrzostwo kraju. W barwach "Kolejorza" rozegrał w sumie 139 meczów, w tym 104 w ekstraklasie. Strzelił łącznie dziewięć goli.

Sobiech spędził w Lechu trzy sezony i zdobył dwa lata temu mistrzostwo kraju. W poznańskim zespole zaliczył 54 występy we wszystkich rozgrywkach, w tym 38 w ekstraklasie. Łącznie strzelił pięć bramek. Od stycznia Sobiech przechodzi rehabilitację i swojego dorobku w Lechu już nie poprawi.

BS, PAP