Przedsmak igrzysk pod Poznaniem. Rusza Equestrian Festival Baborówko

Podpoznańskie Baborówko to miejsce szczęśliwe dla reprezentantów Polski. To właśnie tutaj w maju ubiegłego roku kwalifikację olimpijską wywalczyła polska drużyna we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW), występująca wówczas w składzie: Małgorzata Korycka i Canvalencia, Wiktoria Knap i Quintus 134, Jan Kamiński i Jard oraz Paweł Warszawski i Lucinda Ex Ani 4. Całą czwórkę naszych olimpijczyków zobaczymy oczywiście także w tegorocznych zmaganiach!

Festiwal Jeździecki Baborówko przyciągnął oczywiście znacznie więcej znanych nazwisk. W zawodach zobaczymy między innymi reprezentantkę Niemiec Julię Krajewski, która w dorobku ma między innymi srebrny medal olimpijski w drużynie z Rio de Janeiro oraz indywidualne złoto z Tokio, a także Belgijkę Larę de Liedekerke-Meier, olimpijkę z Tokio, zajmującą obecnie 14. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Przez 4 dni zawodów zobaczymy reprezentantów 16 krajów.



Pula nagród tegorocznego wydarzenia wynosi 70 tysięcy euro, co sprawia, że festiwal w Baborówku plasuje się wśród najlepiej dotowanych imprez tej rangi na świecie!



Podczas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko na kibiców czekają nie tylko czysto sportowe emocje. Organizatorzy jak co roku zadbali o możliwie największe uatrakcyjnienie widowiska, stąd w planach między innymi widowiskowa sztafeta zaprzęg-samochód oraz pokaz kawalerii 15. Pułku Ułanów Poznańskich, a dla najmłodszych zawody hobby horse.



Program wydarzenia:



Czwartek, 23.05.2023



Arena A

- 13:00 - Ujeżdżenie CCI3*-S o puchar KUHN Maszyny Rolnicze - część 1

Arena D

- 11:00 - Ujeżdżenie CCI2*-S o puchar Duon Dystrybucja - część 1



Piątek, 24.05.2024



Arena A

- 9:00 - Ujeżdżenie CCI3*-S o puchar KUHN Maszyny Rolnicze - część 2

- 11:15 - Ujeżdżenie CCI4*-L o puchar Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- 13:30 - Ujeżdżenie CCI4*-S o nagrodę Mecenasa zawodów Romana Roszkiewicza

Arena D

- 13:30 - Ujeżdżenie CCI4*-S o nagrodę Mecenasa zawodów Romana Roszkiewicza

Ujeżdżenie CCIYH2*-S o puchar Stadniny Kunowo

- 11:30 - Ujeżdżenie CCI1*-Intro o puchar Carr & Day & Martin



Sobota, 25.05.2024



KROS

- 10:00 - Kros (próba terenowa) CCI3*-S o puchar KUHN Maszyny Rolnicze

- 12:00 - Pokazy (Arena A)

- 13:30 - Kros (próba terenowa) CCI4*-L o puchar Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- 15:00 - Kros (próba terenowa) CCI4*-S o nagrodę Mecenasa zawodów Romana Roszkiewicza

- 17:30 - Kros (próba terenowa) CCI1*-Intro o puchar Carr & Day & Martin

Arena D

- 8:00 - Skoki CCI2*-S o puchar Duon Dystrybucja

Skoki CCIYH2*-S o puchar Stadniny Kunowo (CCI2*-S & CCIYH2*-S wspólna lista startowa)

- 11:30 - Skoki CCI1*-Intro o puchar Carr & Day & Martin



Niedziela, 26.05.2024



Arena A

- 9:45 - Skoki CCI3*-S o puchar KUHN Maszyny Rolnicze

- 12:15 - Skoki CCI4*-L o puchar Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- 13:00 - Konkurs pokazowy - Sztafeta zaprzęg-samochód

- 14:15 - Skoki CCI4*-S o nagrodę Mecenasa zawodów Romana Roszkiewicza

- 15:30 - Ceremonie dekoracji

KROS

- 11:00 - Kros (próba terenowa) CCIYH2*-S o puchar Stadniny Kunowo

Kros (próba terenowa) CCI2*-S o puchar Duon Dystrybucja

- 16:00 - Zaprzęgi parokonne – Maraton



Przed nami niezwykle ciekawe cztery dni rywalizacji, z których relacja wkrótce na antenie Polsatu Sport.