To już koniec! Legenda Jastrzębskiego Węgla odchodzi

Warto zaznaczyć, że Cuprum Lubin przed nowym sezonem PlusLigi dokona fuzji ze Stilonem Gorzów, przez co w rozgrywkach 2024/2025 wystartuje jako Cuprum Stilon Gorzów. Jest to podyktowane brakiem wsparcia ze strony władz miasta Lubina. Z tego powodu działacze klubu byli zmuszeni przenieść się do innego miasta.

Wiadomo już, że trenerem nowego zespołu nie będzie Rusek. Poinformował o tym klub z Lubina za pośrednictwem mediów społecznościowych. 41-latek pracował w Cuprum w latach 2020-2024, najpierw jako asystent, a następnie jako pierwszy trener. Wcześniej przez lata występował w PlusLidze na pozycji libero. Najbardziej znany jest z gry w Jastrzębskim Węglu, którego barwy reprezentował w latach 2004-2012 oraz 2018-2020, sięgając po trzy wicemistrzostwa Polski, dwa brązowe medale, srebro w Pucharze Challenge i Klubowych Mistrzostwach Świata oraz Puchar Polski.

W latach 2014-2017 był zawodnikiem Cuprum. Grał również w Treflu Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów.

Wszystko wskazuje na to, że nowym trenerem drużyny z Gorzowa zostanie Andrzej Kowal, który ostatnio pracował w Czechach.