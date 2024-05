W ostatniej kolejce Fortuna 1 Ligi Chrobry Głogów zmierzy się ze Zagłębiem Sosnowiec. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec na Polsatsport.pl.

Chrobry Głogów zapewnił sobie utrzymanie, ale jego kibice mają powody do zmartwień. Ich ulubieńcy wygrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała w poprzedniej kolejce, ale też trzeba przyznać, że nie jest to ogromne osiągnięcie w tym sezonie. Wcześniej Głogowianie zaliczyli serię ośmiu meczów bez zwycięstwa, a gorszy stosunek bramek mają tylko zespoły które spadną do drugiej ligi.

Ich rywalem jest zdecydowanie najsłabsza drużyna pierwszej ligi. Zagłębie jest już pewne spadku i trudno się temu dziwić. Od 15 września zespół nie wygrał meczu. Podopiecznych Marka Saganowskiego czeka dużo pracy, zanim wrócą na ten poziom rozgrywkowy.

Poprzednie spotkanie tych zespołów skończyło się wygraną 2:1 Chrobrego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 15:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport