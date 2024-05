Piesiewicz poruszony Piknikiem Olimpijskim. "To olbrzymie wyróżnienie"

Piknik Olimpijski to wielkie święto polskiego sportu, podczas którego gromadzą się tłumy kibiców chcących sprawdzić swoje umiejętności w dyscyplinach olimpijskich. W imprezie udział biorą również wielcy polscy mistrzowie oraz medaliści olimpijscy, z którymi można zamienić kilka słów.

- To jest bardzo duże wydarzenie i olbrzymie wyróżnienie, że mogę drugi raz w swojej karierze prowadzić ten piknik. Przede wszystkim jest to spotkanie naszych medalistów olimpijskich, których przyjechało prawie 130. To pokazuje, że to jest bardzo ważny piknik w historii PKOL-u - przyznał Piesiewicz.

Prezes PKOL-u zaznaczył, że ideą Pikniku Olimpijskiego jest zachęcenie wszystkich, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

- Liczymy na liczne przybycie młodych adeptów sportu, którzy będą mieli okazję spróbować różnych odmian dyscyplin olimpijskich. I mam nadzieję, że kiedyś z tych dzieci będą przedstawiciele na igrzyska olimpijskie, a może nawet medaliści. Dla nich to duże przeżycie, podobnie jak dla mnie, aby móc porozmawiać z naszymi mistrzami olimpijskimi. To jest coś wyjątkowego. Warto posłuchać i wymienić swoje poglądy - rzekł Piesiewicz.

