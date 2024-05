Piknik Olimpijski. Wielkie wydarzenie w skali Warszawy, kraju, ale i Europy

Piknik Olimpijski to idea, która cieszy się ogromną popularnością i trafia do bardzo szerokiej grupy odbiorców z Polski i nie tylko. Uczestnicy imprezy mają okazję rywalizować w wielu konkurencjach sportowych, a ich poczynaniom przyglądają się polscy olimpijczycy. Niepowtarzalną szansą jest możliwość spotkania ich i zamienienia kilku słów.

Obecni na Pikniku Olimpijskim są dzisiejsze gwiazdy polskiego sportu, ale też ci, którzy sięgali po laury dla naszego kraju w dawnych czasach. W tej edycji zjawi się ich ponad setka! Jednym z nich jest mistrz olimpijski w skoku wzwyż z 1976 roku Jacek Wszoła, który podkreśla wagę organizacji Pikniku Olimpijskiego.

- Trzeba podkreślić walor edukacyjny sportu skierowany do dzieci i młodzieży. Można zobaczyć aktualnego i byłego mistrza sportu - cokolwiek to oznacza, bo wcale nie musi to oznaczać medale, gdyż wysiłek i zaangażowanie jest takie samo. Każdy powinien zdawać sobie z tego sprawę, zwłaszcza młodzi ludzie. Tutaj zawsze było wiele atrakcji. Dzieci i młodzież ma się bawić i przez to poznawać sport w takim wydaniu, w jakim on później się ukazuje chociażby na antenach Polsatu - rzekł.

Warto zaznaczyć, że Piknik Olimpijski to prawdopodobnie najważniejsza impreza sportowo-rekreacyjna nie tylko w Warszawie i Polsce, ale być może również w Europie. W programie tegorocznych wydarzeń, które są organizowane na terenie Parku Kępa Potocka w dzielnicy Żoliborz, znajdują się m.in. konkursy, pokazy, wystawy, warsztaty edukacyjne oraz gry i zabawy. Co istotne, nie ma limitu wieku. W całym wydarzeniu bierze udział ok. 30 tysięcy uczestników!

Ważnym elementem imprezy jest wątek historyczny. Główną ideą tegorocznej edycji są igrzyska w Paryżu oraz stulecie udziału niepodległej Polski w najważniejszej imprezie sportowej świata. Do tego należy wspomnieć o celebracji 25. edycji Pikniku Olimpijskiego, a także stu lat od zdobycia pierwszych medali olimpijskich przez reprezentantów Polski.