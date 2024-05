Marian Kmita: Piknik Olimpijski jest wyraźnym dowodem na to, że sport jest dla wszystkich

Piknik Olimpijski ma swoje bogate tradycje. Od ćwierć wieku propaguje uprawianie sportu, a także daje możliwość spotkania się z wielkimi mistrzami, którzy w swoich karierach sięgali po medale olimpijskie i wszelakie rekordy. Podobnie jest w tym roku, kiedy to odbywa się jubileuszowa 25. edycja.

- Myślę, że to jest bardzo ciekawe wydarzenie, które pokazuje istotę sportu w kategorii społecznej. Nie chodzi tylko o wielkich mistrzów, ale o tych, którzy interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną. To miejsce jest bardzo wyraźnym dowodem, że sport jest dla wszystkich i nie ma żadnej bariery. PKOL zawsze wychodził naprzeciw tej ideologii, a my w Polsacie tylko dołączyliśmy do tej sprawy i cieszę się, że możemy zaangażować siły i środki, żeby to godnie pokazać - zaznaczył Kmita.

W Pikniku Olimpijskim udział bierze ok. 30 tysięcy uczestników! To jedno z największych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Marianem Kmitą w załączonym materiale wideo.