Znowu razem! Słynna para tenisowa to ogłosiła

Wielu fanów tenisa nie mogło uwierzyć w zakończenie relacji Pauli Badosy i Stefanosa Tsitsipasa. Choć oboje potwierdzili to na początku maja, to po kilkunastu dniach otrzymaliśmy zwrot akcji w tej sprawie.

- Po dokładnym rozważeniu i wielu wspólnych chwilach Stefanos i ja zdecydowaliśmy się na rozstanie. Przebyliśmy razem niesamowitą podróż wypełnioną miłością i nauką, a jako przyjaciele decydujemy się teraz podążać własnymi ścieżkami - czytaliśmy w oświadczeniu Badosy.



Para była ze sobą od czerwca zeszłego roku i jak się okazuje... ich uczucie nie wygasło. Kilka dni temu media przyłapały Badosą i Tsitsipasa na ulicach Rzymu, którzy trzymali się za ręce.

Fani nie mogli żyć w niepewności. W związku z tym greckie "SDNA" przepytało m.in. ojca Tsitsipasa - Apostolosa, który potwiedził, że jego syn spotyka się z Badosą. Głos zabrał też sam zainteresowany.

- Jesteśmy razem. Nie, żeby mnie obchodziło mnie, dlaczego ludzie wymyślają różne historie na nasz temat. Ani Paula, ani ja nie zrobiliśmy niczego złego. Było nam ciężko, gdy byliśmy osobno. Ja też przechodziłem przez trudne chwile - stwierdził.

I dodał:

- Po dwóch-trzech tygodniach zdałem sobie sprawę, że jest kobietą, która bardzo mnie wspierała i kiedy do mnie mówiła, to czułem, jak intensywna była miłość między nami. Uświadomiłem sobie, że ta relacja z Paulą jest zupełnie inna od wszystkich innych relacji, jakie miałem w przeszłości - przyznał.

Badosa też zabrała głos, ale nie wchodziła tak w szczegóły jak Grek.

- Stefanos wszystko powiedział. Związek funkcjonuje dobrze, więc nie mam niczego do wyjaśnienia. To jest nasze prywatne życie. Myślę, że to jedna z rzeczy, których żałujemy, to fakt, że ta relacja była publiczna. Teraz chcemy zachować to bardziej dla siebie. Wiem, że nie będzie to proste, bo jesteśmy osobami publicznymi - dodała.

