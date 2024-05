Hokejowy mundial dobiega już końca. W niedzielę poznamy tegorocznego mistrza. Zostanie nim albo Szwajcaria, albo Czechy - gospodarze imprezy.

W Czechach rywalizowało 16 reprezentacji należących do Elity. Zespoły podzielone były na dwie grupy. Awans do ćwierćfinałów uzyskały cztery najlepsze drużyny z każdej grupy. Ekipy z miejsc 5-7 odpadły ze zmagań, ale zachowały miejsce w Elicie. Natomiast reprezentacje, które uplasowały się na ósmych miejscach, spadły do dywizji I.



Polacy znaleźli się w grupie B z Francją, Kazachstanem, Łotwą, Niemcami, Słowacją, Stanami Zjednoczonymi i Szwecją. Po siedmiu porażkach pożegnali się z Elitą.



W niedzielnym finale o złoto zagrają Szwajcarzy i Czesi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szwajcaria - Czechy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:20.