Szybka reakcja! Wisła Kraków wydała oświadczenie

Krakowianie zanotowali fatalny koniec sezonu. Od momentu wygrania Fortuna Pucharu Polski nie potrafili zwyciężyć żadnego spotkania ligowego. Przed 34. kolejką mieli jeszcze szanse na barażowe, lecz wiele zależało od innych rezultatów. Wisła jednak nie spełniła podstawowej czynności, czyli nie pokonała przed własną publicznością Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

"Biała Gwiazda" przegrała u siebie aż 0:3, grając w osłabieniu od 25. minuty. Wisła zakończyła sezon na odległym dziesiątym miejscu. Chwilę po zakończonym meczu na oficjalnej stronie pojawiło się krótkie oświadczenie.

- Miejsce, które zajęła drużyna Białej Gwiazdy w tabeli ligowej, znajduje się zdecydowanie poniżej zakładanych oczekiwań sportowych. Od dłuższego czasu kompleksowej analizie poddane zostały również wszystkie aspekty funkcjonowania klubu zarówno te historyczne, jak i bieżące, które bez względu na poziom rozgrywkowy wymagają kolejnych reform - czytamy.

Podkreślono, że zakończony sezon miał wzloty i upadki.

- Założenia finansowe na kolejną edycję były budowane dwutorowo - w przypadku awansu do Ekstraklasy i jego braku. Oznacza to, że w funkcjonowanie Wisły Kraków nie jest zagrożone, natomiast budżet klubu wymaga ponownego dostosowania do pierwszoligowych warunków - napisano w komunikacie.

Klub do końca czerwca ma przedstawić strategię działania w perspektywie trzech lat. Wpływy z europejskich pucharów zostaną przeznaczone na aktualną działalność.

